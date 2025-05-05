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日本KOKUYO質感文具全台「全家」買得到 筆記本、多角橡皮擦設計有巧思

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家Convenience Wear 17款質感單品打造日系風格日常。圖／全家便利商店提供
全家Convenience Wear 17款質感單品打造日系風格日常。圖／全家便利商店提供

繼去年引進「木村襪」造成搶購熱潮，全家便利商店今夏再掀時尚話題，再引進日本全家時尚品牌「Convenience Wear」春夏系列新品，首度攜手百年文具品牌KOKUYO推出29款質感事務文具，並同步引進17款機能系春夏服飾，打造風格與實用兼具的「便利選物生活學」。

文具系列以藍綠品牌色為設計主軸，涵蓋Campus筆記本、自動鋼珠筆、螢光筆、自動鉛筆、多角橡皮擦、剪刀與釘書機等。筆記本內頁採森林認證紙，具備83%白色度、書寫滑順不滲墨，搭配KOKUYO獨家開發的樹脂製「柔軟環圈」線圈設計，翻頁更順手。自動鉛筆則具備快速補芯機構與六角筆桿設計，提升書寫效率與穩定度。3入組「多角橡皮擦」每顆擁有28個邊角，擦拭更精準俐落，結合白、藍、綠清爽配色，外型吸睛、功能性十足。

服飾方面延續品牌簡約機能美學，特別引進網友敲碗許願的話題單品「中線筒襪-便利商店黑」，除了最熱賣的襪款，還引進寬版POLO衫、純棉背心、牛仔短褲及細肩BraTop等，強調吸濕速乾、抗菌防臭與貼合支撐等實穿特性，更有以藍綠品牌色作為漸層延伸的「今治運動毛巾-便利商店漸變」，為換季注入一抹清爽視感。

Convenience Wear × KOKUYO聯名文具現已於全台4,300間全家門市開賣，春夏服飾則於指定100間店舖限量販售。消費者可透過全家APP「Convenience Wear地圖」查詢據點，輕鬆展開日常風格選品之旅。

日系極簡美學進駐日常Convenience Wear × KOKUYO質感選品4,300間全家登場。圖／全家便利商店提供
日系極簡美學進駐日常Convenience Wear × KOKUYO質感選品4,300間全家登場。圖／全家便利商店提供
Convenience Wear × KOKUYO聯名事務文具，專屬藍綠品牌色設計款筆記本、橡皮擦，將美感與機能完美融合。圖／全家便利商店提供
Convenience Wear × KOKUYO聯名事務文具，專屬藍綠品牌色設計款筆記本、橡皮擦，將美感與機能完美融合。圖／全家便利商店提供
全家引進網友敲碗許願的話題單品「中線筒襪-便利商店黑」，於全台800間店舖熱銷中。圖／全家便利商店提供
全家引進網友敲碗許願的話題單品「中線筒襪-便利商店黑」，於全台800間店舖熱銷中。圖／全家便利商店提供
全家首度導入日本全家Convenience Wear × KOKUYO聯名29款事務文具。圖／全家便利商店提供
全家首度導入日本全家Convenience Wear × KOKUYO聯名29款事務文具。圖／全家便利商店提供

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