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壽司郎「排球少年」第二波開賣！粉絲人潮爆滿搶買透卡

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
排球少年週邊第二波開賣，店內可見到滿滿的等候人潮。圖／民眾提供
排球少年週邊第二波開賣，店內可見到滿滿的等候人潮。圖／民眾提供

連鎖迴轉壽司「壽司郎」自4月23日起，限時聯名人氣動漫《排球少年!!》，推出一系列聯名餐點與聯名週邊，其中極具人氣、網拍要價破千的「聯名角色透卡」，也在今日（5月5日）迎來第二波開賣。根據現場民眾回饋，在門市尚未開始營業前，門口就已經吸引許多民眾排隊等候；用餐時段的現場候位區，也可見到大批等候的粉絲

壽司郎攜手「排球少年!!」的限時聯名活動中，購買指定餐點或是滿額加價，就可獲得角色插卡、貼紙、透卡、飲料杯等限量週邊。其中購買「鮪魚豪華拼盤」（300元），則可獲贈「排球少年!!透卡」，全套共11款，4月23日至5月4日推出6款，5月5日至5月18日推出5款，全台限量45,000張，隨機發送。結果活動推出後，民眾反應極度熱烈，甚至第一天就把全台的產品吃光，導致產品供不應求，也讓壽司郎緊急更換品項。而角色透卡也成為許多粉絲的必收週邊，特定款式甚至在網拍出現「一張破千」的轉賣行情。

今日排球少年!!透卡迎來第二波開賣，其中包含有音駒高校的研磨、黑尾等人氣角色，因此也備受粉絲們期待。甫開始營業就吸引大批民眾到店用餐。壽司郎業者也表示，針對消費者的熱烈支持，門市已加強備料準備，以盡力滿足粉絲們的需求。另外加價購的飲料杯、小圓包等週邊，目前均已販售完畢，感謝粉絲們的支持。

壽司郎今起推出「排球少年!!」第二波角色透卡（下五款）。圖／壽司郎提供
壽司郎今起推出「排球少年!!」第二波角色透卡（下五款）。圖／壽司郎提供
壽司郎推出第二波排球少年週邊，開賣首日尚未營業前，門口就可見到排隊人龍。圖／民眾提供
壽司郎推出第二波排球少年週邊，開賣首日尚未營業前，門口就可見到排隊人龍。圖／民眾提供

壽司郎 排球 粉絲

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