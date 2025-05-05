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超人氣麥當勞「捲捲薯條」限期回歸 活動適用歡樂送

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
麥當勞去年推出的期間限定人氣產品「捲捲薯條」，5月7日起將再次「捲」土重來！為回應消費者的喜愛，今年備貨量為去年的四倍。麥當勞/提供
麥當勞去年推出的期間限定人氣產品「捲捲薯條」，5月7日起將再次「捲」土重來！為回應消費者的喜愛，今年備貨量為去年的四倍。麥當勞/提供

麥當勞去年推出的期間限定人氣產品「捲捲薯條」，5月7日起將再次「捲」土重來！為回應消費者的喜愛，今年備貨量為去年的四倍，期待更多消費者一起感受捲捲薯條鹹香酥脆的魅力。

麥當勞的薯條與各項薯製品，長期以來深受消費者支持，麥當勞甚至被網友封為「被漢堡耽誤的薯條店」，而期間限定的捲捲薯條，吸睛的造型與獨特口感風味，更是備受喜愛。

螺旋狀的捲捲薯條，外層口感薄脆，內部略帶水分、口感溫潤，類似「烤馬鈴薯」般鬆軟綿密。一口咬下，散發出新鮮現炸馬鈴薯的迷人香氣，融合著淡雅的胡椒、大蒜與洋蔥風味，層次豐富，讓人忍不住一口接一口。

外表吸睛的捲捲薯條，特色是一圈一圈的螺旋造型，就像薯條燙了Q彈捲髮，可是你知道嗎？捲捲薯條其實是「自然捲」！正如同麥當勞經典的薯條，捲捲薯條也是由整顆去皮馬鈴薯，直接螺旋切下而成，也因此，每根捲捲薯條的長短捲度各有不同，但每一口都是真材實料的優質馬鈴薯。

麥當勞「捲捲薯條」將限期回歸，經典配餐加16元，就能升級為「捲捲薯條配餐」，麥當勞表示，「捲捲薯條」單點66元，套餐加購價59元。「捲捲薯條配餐」81元（捲捲薯條+38元冷/熱飲）。活動適用於麥當勞餐廳與歡樂送，第三方外送平台Uber Eats、foodpanda不適用。

消費 麥當勞

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