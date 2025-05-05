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月初天冷影響發育... 康乃馨花價稍漲到這數字

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
康乃馨花朵顏色眾多，粉色又是熱門款。圖／台北花卉產銷公司提供
康乃馨花朵顏色眾多，粉色又是熱門款。圖／台北花卉產銷公司提供

禮拜天是母親節，應景的康乃馨價格比以往稍高，北市花卉公司指出，受到天氣影響，價格漲一到二成，但交易量是持平；花卉公司介紹，康乃馨耐保存花況，切花可以到10天，盆栽可以放一個月，現在推薦民眾購買。

北市信義區花店表示，單包裝販售為100元，若加上點綴則是150元，如果是花束部分，則可以依照民眾預算包裝成花束。

台北花卉產銷公司表示，今年初的一到三月都是溫度偏低，影響到康乃馨的成長、供貨量減少。不過，由於台北市的需求及消費性高，包含餐廳、百貨等發送，台北花市的交易量來說，交易量則是持平，但整體供貨量較去年減少一到二成，價格則是漲一到二成。

台北花卉產銷公司介紹，市面上常見的切花康乃馨，只要定期換水、環境在適合的溫度且不要太悶熱，通常花況能持續一個禮拜到10天。盆栽的部分則是能到一個月，但同時也要適當換水、換肥料等照顧。

雖然花卉較去年有稍微漲價，民眾認為，康乃馨通常也是在一年一度的母親節才會買，所以即使價格有點上漲，通常還是會應景購買，妝點室內過節。

切花的康乃馨。圖／台北花卉產銷公司提供
切花的康乃馨。圖／台北花卉產銷公司提供

北市 母親節 盆栽

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