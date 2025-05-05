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台灣虎航南部首直飛日本東北 7月起開航高雄仙台

中央社／ 台北5日電

台灣虎航今天宣布7月開航高雄－仙台航線，此航線不僅是高雄出發飛日本的第8條航線外，也是高雄出發首條直飛日本東北地區的航線。

鎖定台灣旅客赴日本商機，台灣虎航今天發布新聞稿表示，繼今年1月開航高雄－札幌（新千歲）航線後，7月將再開航高雄－仙台航線，6日起將推出開賣促銷價。

台灣虎航說，高雄－仙台航線開航初期，每週營運3班，去程航班編號IT-772，每週一、三、六的下午1時25分自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-773，每週一、三、六的晚間7時自仙台機場起飛。

台灣虎航表示，擁有豐富自然景觀與獨特歷史文化的日本東北，四季皆有不同風情。夏季的仙台及周邊地區綠意盎然、生機勃勃，是避暑的好去處；秋季時分，滿山遍野的楓紅將大地染成一片，令人陶醉。

目前台灣虎航高雄出發的航點包括札幌（新千歲）、東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩、金浦、澳門及峴港，待仙台開航後，共有11條航線。

台灣虎航 日本 航線

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