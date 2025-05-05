麥當勞「捲捲薯條」回來了！備貨量4倍、開賣日曝光

麥當勞曾於去年推出的期間限定商品「捲捲薯條」，將於5月7日起回歸市場，同時備貨量將為去年的4倍，讓更多消費者可以享受捲捲薯條的獨特魅力。

麥當勞所推出的「捲捲薯條」，以一圈一圈的螺旋造型為特色，乃是使用整顆去皮馬鈴薯，透過螺旋切下的刀法而成。外層口感薄脆，內部略帶水分、口感溫潤，擁有類似「烤馬鈴薯」的鬆軟口感，以及胡椒、大蒜與洋蔥的風味。