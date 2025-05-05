開心果、香草冰淇淋三明治！星國人氣冰淇淋清涼登台

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
包括「香草脆餅冰淇淋」、「可可風味脆餅冰淇淋」均為ICC的特色產品。記者陳睿中／攝影
包括「香草脆餅冰淇淋」、「可可風味脆餅冰淇淋」均為ICC的特色產品。記者陳睿中／攝影

隨著天氣越來越熱，來自新加坡的精品冰淇淋「The Ice Cream & Cookie Co.」（以下簡稱ICC）近期正式登陸台灣，一次帶來「香草脆餅冰淇淋」、「可可風味脆餅冰淇淋」、「開心果脆餅冰淇淋」等3種招牌，讓台灣民眾也能品嚐到消暑滋味。

ICC自2012年於新加坡的農夫市集起家，標榜「Better For You」的品牌理念，例如使用椰子花糖作為天然甜味劑，減少40%糖份添加，並選用對腸道友好的益生元纖維等等，讓消費者品嚐冰淇淋之餘，也能降低負擔。隨著ICC在新加坡的穩定成長，2024年開始布局亞洲。繼香港首間旗艦店開幕後，今年4月正式登台，進軍全家便利商店。

ICC首波帶來3款特色冰淇淋三明治，外層均使用鬆軟的美式餅乾。「香草脆餅冰淇淋」具有天然香草細膩、迷人的芬芳，外層餅乾則加入可可脂74％的可可豆，達到豐富的口感與苦甜平衡。「可可風味脆餅冰淇淋」則選用濃厚黑巧克力冰淇淋搭配巧克力餅乾，呈現滿滿的可可香氣；至於「開心果脆餅冰淇淋」使用開心果冰淇淋配上香軟餅乾，有著鹹甜交錯的風味與堅果香氣。

ICC三明治冰淇淋現已於全家便利商店販售中，每款均為99元，相較於香港的定價港幣35元（約新台幣140元）、新加坡的新幣5.5元（約新台幣132元），價格更為親民。業者也透露，目前也計畫於台灣尋找合適的地點開設旗艦店，讓台灣民眾更能享受ICC的特色。

The Ice Cream & Cookie Co.首波主打冰淇淋三明治，提供「開心果脆餅冰淇淋」等口味。記者陳睿中／攝影
The Ice Cream & Cookie Co.首波主打冰淇淋三明治，提供「開心果脆餅冰淇淋」等口味。記者陳睿中／攝影
新加坡的精品冰淇淋「The Ice Cream & Cookie Co.」正式登台，首波在台提供三款冰淇淋三明治。記者陳睿中／攝影
新加坡的精品冰淇淋「The Ice Cream & Cookie Co.」正式登台，首波在台提供三款冰淇淋三明治。記者陳睿中／攝影

冰淇淋 可可 餅乾

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