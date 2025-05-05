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有行旅／日本楓紅季 訪佛教雙聖地

聯合報／ 本報訊

每年十一月，日本迎來絕美楓紅季。有行旅推出深度靈性之旅，走訪佛教雙聖地：世界遺產高野山與比叡山，展開一場與心靈對話的秋日之旅。旅程將入住高野山四○○年歷史宿坊惠光院，體驗晨課、護摩祈禱、抄經，並造訪壇上伽藍、奧之院、金剛峯寺等靜謐古剎。還會搭乘夢幻觀光列車「天空號」，前往京都山麓，入住LXR麓京都酒店，深入比叡山延曆寺東塔、西塔、橫川三區。全程品味精選精進料理與米其林饗宴，讓素食成為旅程主角。

「世界遺產高野山比叡山 佛教聖地巡禮」五天四夜旅程，十一月十二日至十六日。五月十二日有旅程說明會。報名請洽：8643-3926、8643-3905。旅程請瀏覽有行旅官網

世界遺產 京都 佛教

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