aMaze×簡天才、飛花落院×SAKE HUNDRED！聯名好精彩

甫於今年3月榮登米其林新入選餐廳榜單的台北預約制私廚「aMaze心宴」，將首度攜手連兩年獲得米其林綠星的THOMAS CHIEN Restaurant廚藝總監簡天才，於5月30日、31日推出四手聯彈客座晚宴。融合中法精湛技藝，為賓客帶來細膩的味覺饗宴。台中的「飛花落院」則是攜手日本高端清酒品牌「SAKE HUNDRED」，將時令套餐結合創辦人生駒龍史親自帶來的5款旗艦酒款，滿足賓客的感官享受。

擁有超過二十年西餐廚藝歷練的簡天才主廚，長年致力將「法式頂級廚藝」融合「台灣在地食材」，以風格輕盈、滋味清透的新法式料理著稱，為南台灣的法式料理指標。aMaze心宴總主廚楊光宗則擁有深厚的中菜底蘊為基礎，擅長透過現代手法詮釋新意。

本次雙主廚四手打造的「山海之際」餐會，各自以「山」與「海」為題，融合中法兩大精湛技藝，將台灣豐饒的山野物產與海洋珍饈幻化成一道道絕美佳餚。簡天才主廚選用金門午魚、澎湖龍蝦、小卷等極鮮食材，融合自家栽種、從產地到餐桌的鮮摘蔬菜，呼應自然與料理間最純粹的連結，展現「海」的繁盛生命力。楊光宗則以「山」為題，嚴選台灣在地頂級溫體牛、屏東綠竹筍、山豬肉等陸鮮素材，透過細膩工藝與現代手法，與簡主廚的法式海味對話，交織出山海交融的味蕾探索。

「山海之際」四手盛宴，將於5月30、31日登場，每位8,000元，並可另選擇由心宴首席侍酒顧問蕭希辰（David）精心策畫的餐酒搭配，名額有限，售完為止。

位於台中的「飛花落院」，本月首度攜手日本高端清酒品牌「SAKE HUNDRED」，於5月25日舉辦限量春日餐酒會。呼應時令所打造的「盈春」菜單，靈感來自日本仙台地區，精選牛舌、一本釣初春鰹魚、報春鰆魚、深海藍與寶石螢烏賊等日本東北代表性食材入饌，結合台灣在地山海旬味，呈現10道式的精緻懷石料理。

自2018年創立的SAKE HUNDRED，擅長與歷史悠久的酒藏合作，融合極致精米工藝與現代設計語彙，打造出 21 世紀的高端清酒美學，至今已榮獲多項國際大獎，並與全球米其林餐廳及頂級酒店合作，還被《日經新聞》譽為「日本酒品牌之王」。因應本次餐會，創辦人生駒龍史親自登台，帶來百光、百光 別誂、深星、思凜、弍光等5款精選旗艦酒款，總價值達83,800元，賓客可在近距離互動之間，細細享受每款清酒的魅力，以及職人的釀酒哲學。餐酒會包括午宴與晚宴場次，每人6,880元，售完為止。

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