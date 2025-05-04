遠東巨城 寵愛媽咪時尚與話題美食一次滿足
Big City遠東巨城購物中心寵愛媽咪限期優惠進入最後倒數，獨家「Big好刷 超級369」好評不斷，5月11日前單卡刷卡不限日期累計消費滿8仟回饋3%、滿8萬回饋6%、滿18萬以上回饋9%電子抵用券同步銀行滿額禮，現刷線換熱烈實施中；消費滿額獲巨城吉祥物阿Mall造型絨毛娃娃與、滿2,000元抽知名按摩椅，巨城大方加碼VIP獨享專屬滿12萬送1,800元、餐飲滿額送抵用券，買好買滿一起把愛送給媽咪。
話題人氣快閃5月起，二家首度跨海就進駐台灣的人氣輕食就在巨城4F，日本福岡百年吉仙餅「MOCHIKICHI」，販售各式經典仙貝讓消費者不需飛出國，義大利西西里唯一米其林女主廚的「byebyeblues」揮別憂鬱生乳捲，「ChizUP!」母親節限定款-家有女神/母后愛啵兩款烙印起司蛋糕；以新鮮水果佐畫的「古津日式水果三明治」，各式話題美食齊聚，不僅滿足味蕾，更為母親節檔期注入驚喜與溫度。
隨著韓流風潮席捲全台，遠東巨城敏銳的招商團隊持續掌握市場趨勢與消費動態，成功引進話題品牌與潮流新勢力，韓國人氣品牌 Mardi Mercredi 正式進駐1F，掀起小雛菊時尚旋風，自5月1日起購買指定商品即可獲得限量「手繪狗狗」系列贈品，法式慵懶與韓系潮流完美融合，引領今夏穿搭新風格。另外5F創藝廳也帶來許多韓國人氣IP小物「夏日便利店」，PERCENTAGE可愛幽靈、平凡無奇的恐龍們「JOGUMAN」等授權小物，讓粉絲不出國也能輕鬆入手療癒好物。7F涓豆腐、8F姜滿堂韓式主題餐廳推出母親節限定套餐，讓消費者在巨城一次感受韓流時尚、美食的全方位魅力。
巨城最強系列活動每週末持續展開，5月3日熱血回歸的「台灣國際烏克麗麗嘉年華」超過千位來自各國高手齊聚巨城展現高超琴藝，5月10日邀請巨城第七屆街頭藝術節音樂組冠軍「田宇庭」與大家一起歡度母親節。遠東巨城購物中心全方位的貼心服務，隨時滿足全家人吃喝玩樂一站購足的美好購物體驗，5月2日起加入巨城LINE官方帳號並綁定APP會員，可享累點換電子購物券。
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