新竹喜來登「盲盒旅程房」公益計畫 捐助綠色環保團體
為響應、落實ESG企業社會及環境保護責任，新竹喜來登大飯店與綠色和平基金會共同合作，於即日起至6月30日推出「盲盒旅程房」公益計畫，將「綠色和平2025自然攝影大賽」共13件得獎作品設立於13間客房，等待旅客隨機入住「盲盒旅程房」。新竹喜來登將提撥部分房費收益，捐贈、支持綠色環保組織。
新竹喜來登大飯店表示，即日起至6月30日推出「盲盒旅程房」公益計畫，透過與綠色和平基金會合作，將13件「綠色和平2025自然攝影大賽」得獎作品設立於13間客房，變身成為「盲盒旅程房」，旅客推開門房，迎面而來的除了舒適寬敞的五星客房空間，更有山海、森林的驚喜美景，新竹喜來登也將捐贈當次房費1%營收，贈予公益團體，支持綠色環保組織，持續推動守護土地的綠色行動。
新竹喜來登表示，近年來持續投入、推動ESG公益活動，以具體行動陪伴民眾一起響應加入更多公益計畫，今年2月開始與綠色和平基金會攜手合作「環境繪本說故事」，3月號召飯店員工捐贈二手衣物，於飯店大廳舉辦「公益二手小市集」，活動獲得飯店旅客、鄰近居民廣大迴響，3月底持續與綠色和平基金會合作舉辦「環境繪本說故事」及「生活減塑與綠色生活」員工教育訓練課程，透過持續性的環境、社會關懷活動，實踐環境永續的更多可能。更多「盲盒旅程房」公益計畫可至新竹喜來登官網查詢http://www.sheraton-hsinchu.com/，或洽(03)620 6000。
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