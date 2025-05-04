新竹喜來登「盲盒旅程房」公益計畫 捐助綠色環保團體

為響應、落實ESG企業社會及環境保護責任，新竹喜來登大飯店與綠色和平基金會共同合作，於即日起至6月30日推出「盲盒旅程房」公益計畫，將「綠色和平2025自然攝影大賽」共13件得獎作品設立於13間客房，等待旅客隨機入住「盲盒旅程房」。新竹喜來登將提撥部分房費收益，捐贈、支持綠色環保組織。

新竹喜來登大飯店表示，即日起至6月30日推出「盲盒旅程房」公益計畫，透過與綠色和平基金會合作，將13件「綠色和平2025自然攝影大賽」得獎作品設立於13間客房，變身成為「盲盒旅程房」，旅客推開門房，迎面而來的除了舒適寬敞的五星客房空間，更有山海、森林的驚喜美景，新竹喜來登也將捐贈當次房費1%營收，贈予公益團體，支持綠色環保組織，持續推動守護土地的綠色行動。