自由揮灑的多重配戴鑽石！香奈兒N°5高級珠寶再升級

香奈兒（CHANEL）N°5頂級珠寶系列，將恩尼斯鮑（Ernest Beaux）與嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）於1921年打造的傳奇香水N°5，從迷人經典的嗅覺藝術轉換為一系列迷人的珠寶作品，透過強而有力的自信表現重新詮釋鑽石線條的純粹美感，並以經典的N°5標誌作為點綴，融匯大膽創意、珍貴材質與精湛工藝，與嘉柏麗香奈兒於1932年推出的Bijoux de Diamant頂級珠寶系列相互呼應。

2025年，N°5高級珠寶系列以珍貴優雅的金質和璀璨鑽石數字為核心，迎來手鍊與可調整長度為頸鍊的兩款華麗設計，展現蛻變之美 – 作品均備有白金、BEIGE米色金和黃金三種金質選擇，可搭配全新黃金款式的手環、戒指和單邊耳環，體現根植於品牌DNA的自由混搭精神。

●珠寶化的經典香水

2021年，N°5高級珠寶誕生，成為有史以來第一個向香水致敬的頂級珠寶系列。在香奈兒經典的N°5香水誕生100周年之際，CHANEL特別以這款香水為靈感，秉持1932年Bijoux de Diamants鑽石珠寶創作的手法和精神，以全新的珠寶語彙，捕捉稍縱即逝的嗅覺感知。

該系列中最珍貴卓越之作，便是已經成為品牌傳世典藏的55.55項鍊。透過一顆特別切割成55.55克拉鑽石璀璨而純粹的光芒，啟發了後續作品無限創意靈感，讓N°5系列得以與更豐富多樣的形式綻放迷人風采。

在N°5系列的珠寶作品中，香奈兒女士最鍾愛的幸運數字「5」化作珠寶元素，演繹香水的豐富與獨特。這個與眾不同的數字對向來著迷於神秘符碼的嘉柏麗香奈兒來說，別具意義：N°5，是她挑選的第五瓶香水，是一場在5月5日華麗上演的高級訂製服時裝秀、2.55更是解放雙手的第一款經典包款…… 數字「5」不僅是最具標誌性的品牌符碼，N°5系列珠寶彰顯了「5」在品牌歷史中的象徵意義，演繹CHANEL女性的風格精髓，一如嘉柏麗香奈兒所說，必須「成為未來的一部分」。

●2025全新創作

N°5系列的標誌性元素，為香奈兒女士的幸運數字展現出眾獨特的風格，保留了歷久彌新的永恆魅力。數字「5」在視角上有一種感性而條理、剛毅而精緻的特質，在此「5」圖騰圓弧上，品牌鑲上了一顆自1932年起便成為品牌象徵的密鑲明亮式切割鑽石；鑲嵌鑽石的水滴吊墜將N°5香水視覺化，輕撫肌膚；經典數字邊緣經過鏡面拋光斜切，與香水瓶結構彼此呼應；鑽石的閃爍光芒與金質表面的純粹無瑕相映成趣，營造出一道光澤緞帶閃閃發亮，成為此系列各款作品的迷人細節。

2025全新的設計，大膽演繹珠寶經典：以傳奇N°5香水的標誌點綴雋永的鑽石線條。項鍊與手鍊的創作靈感源自55.55項鍊設計，並借鑑其經典符碼：圓形鑽石的線條、數字「5」、中央密鑲鑽石和珍貴的水滴形狀。項鍊貫徹嘉柏麗香奈兒在1932年所推出的Bijoux de Diamants頂級珠寶系列中所開創的風格語彙，全新設計可作為短項鍊或頸鍊配戴，展現女性的柔美特質。香奈兒女士鍾愛的幸運數字「5」於項鍊中央以鋪鑲鑽石襯托曲線結構上的一顆GIA認證重約0.30克拉主石。簡約純粹的線條與N°5珍貴水滴展現的柔和曲線形成對比，正是項鍊的美感所在。