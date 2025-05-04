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白沙屯媽祖停駕7-ELEVEN 雲林元東門市限時3天「咖啡、思樂冰」買2送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN沿途門市加強ibon行動電源租借服務，提供甲地租、乙地還，即日起至12月31日租借輸入「ibon」享第1小時半價。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN沿途門市加強ibon行動電源租借服務，提供甲地租、乙地還，即日起至12月31日租借輸入「ibon」享第1小時半價。圖／7-ELEVEN提供

恭迎白沙屯天上聖母今聖駕元東門市！7-ELEVEN為感恩回饋鄉親鄰里居民，自即日起在停駕的雲林7-ELEVEN元東門市推出限時3天優惠活動，即日起至5月6日，包含指定烘焙、CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA現萃茶、思樂冰等都有買2送1，感謝媽祖停駕。

不僅如此，白沙屯媽祖「粉紅超跑」徒步進香活動期間，為即時提供行腳民眾隨時購物需求，白沙屯門市更於戶外區與往白沙屯火車站方向陳列外賣區，方便香燈腳補給；另有鑑於白沙屯媽祖回鑾路程可能會經過位於台一線上的通苑門市，對此門市不僅加強相關商品備貨，包含冷藏飲料、冰品、鮮食等，更提供統一脆麵、FIN 運動飲料、濕紙巾、海苔等補給品給香燈腳。同時台61線大安休息站針對白沙屯媽祖去年曾停駕，今年特別感恩提供「兩餅一茶」櫃位的紅豆餅、草仔粿、飲料給香燈腳補充體力。

因應信徒移動的大量寄物與隨時充電等需求，7-ELEVEN沿途門市亦加強交貨便紙箱備貨與ibon行動電源租借服務。即日起至5月11日推出安心寄件加贈5元購物金（僅限常溫交貨便）。目前ibon行動電源租借服務已於近7,000家門市導入，提供甲地租、乙地還，每顆行動電源皆支援QI無線充電並內建Micro USB、Lightning、Type-C充電線功能，安心又便利，而且即使手機沒電也能使用現金租借，即日起至12月31日租借輸入「ibon」享第1小時半價。

白沙屯天上聖母今聖駕元東門市，限時3天指定商品買2送1。圖／7-ELEVEN提供
白沙屯天上聖母今聖駕元東門市，限時3天指定商品買2送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN沿途門市加強交貨便紙箱備貨，即日起至5月11日推出安心寄件加贈5元購物金（僅限常溫交貨便）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN沿途門市加強交貨便紙箱備貨，即日起至5月11日推出安心寄件加贈5元購物金（僅限常溫交貨便）。圖／7-ELEVEN提供
限定門市提供補給品給香燈腳補給。圖／7-ELEVEN提供
限定門市提供補給品給香燈腳補給。圖／7-ELEVEN提供

白沙屯媽祖 香燈腳

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