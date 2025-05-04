白沙屯媽祖停駕7-ELEVEN 雲林元東門市限時3天「咖啡、思樂冰」買2送1

恭迎白沙屯天上聖母今聖駕元東門市！7-ELEVEN為感恩回饋鄉親鄰里居民，自即日起在停駕的雲林7-ELEVEN元東門市推出限時3天優惠活動，即日起至5月6日，包含指定烘焙、CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA現萃茶、思樂冰等都有買2送1，感謝媽祖停駕。

不僅如此，白沙屯媽祖「粉紅超跑」徒步進香活動期間，為即時提供行腳民眾隨時購物需求，白沙屯門市更於戶外區與往白沙屯火車站方向陳列外賣區，方便香燈腳補給；另有鑑於白沙屯媽祖回鑾路程可能會經過位於台一線上的通苑門市，對此門市不僅加強相關商品備貨，包含冷藏飲料、冰品、鮮食等，更提供統一脆麵、FIN 運動飲料、濕紙巾、海苔等補給品給香燈腳。同時台61線大安休息站針對白沙屯媽祖去年曾停駕，今年特別感恩提供「兩餅一茶」櫃位的紅豆餅、草仔粿、飲料給香燈腳補充體力。