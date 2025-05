卡地亞經典設計 溫馨五月致敬最值得的母親

用來表達情感的經典,無疑出自卡地亞(CARTER)。今年母親節,卡地亞以恆久璀璨的珠寶藝術,致敬母愛這份無與倫比的情感、見證最動人的深情時刻。卡地亞的每一件作品的設計都深具意義、雋永迷人,得以乘載子女深刻的心意、回應母親最溫柔而堅定的愛,讓最璀璨的寶石、至為珍貴的金質、與永恆的美學,體貼母親細膩的守護與關懷。

●珠寶

LOVE手環,以不渝誓言的愛為名,是恆久承諾的象徵,正如母親無微不至的守護與陪伴,是生命中最珍貴的連結。今年,全鋪鑲鑽的這份經典優雅,閃耀著迷人的火光,不同寬窄的選擇,能針對媽媽的配戴習慣和身形喜好挑選作為最貼身的親密陪伴,親手為媽媽鎖在手腕上,無疑是表達感謝與愛意的完美禮物。

生命的相逢是注定,能彼此成長絕非偶然。Cartier 的1895、Destinée與C de Cartier系列經典單顆寶石之作,以細緻燦爛的鋪鑲鑽石,環繞彰顯那一枚獨一無二的主石,不論是獨具個性的花式切割鑽石,或是剔透深幽的藍寶石,就如獨一無二的媽媽,在不同的角度和環境中都能綻放出自己的光芒、一直溫暖呵護子女的生命;在特別的母親節時刻,卡地亞的經典設計,將子女心中的深情與感謝,凝聚成能貼近心口或指尖的流光溢彩,致敬母親無可取代的愛。

●腕表

腕表計數著一分一秒流逝而不再復返的時光,提醒著我們,相處相聚的每一刻都如此珍貴。卡地亞演繹雋永經典的表殼美學,以始終打動人心的絕佳比例,建構出不同形式的美好,把時間藏進手腕間,將最深刻的羈絆之情貼在脈搏上。迷你款Tank Louis Cartier腕表,保持最經典的簡約線條,以其精緻小巧融入每一天的穿搭造型,珍貴燦亮的黃K金材質,忠實保留原版時計的雋永優雅美感,以及羅馬數字、藍鋼指針和凸圓形藍寶石上鍊表冠等所有美學元素,一眼可辨。

靈動優雅的Panthère de Cartier美洲豹腕表迷你款,柔軟靈活、貼合手腕的金屬鏈結,令人聯想起美洲豹的靈動身姿;表殼與鏈帶完美融合,精巧尺寸能輕鬆混搭不同款式的手環與手鍊,別具辨識度的黃K金八角形表冠鑲嵌一顆凸圓形藍寶石,承載最彌足珍貴的想念。

手環式的Baignoire de Cartier腕表,橢圓形輪廓蘊含持續煥發的新貌力量,是最具個性魅力的女性話珠寶表經典之一。玫瑰金表圈鑲嵌單排鑽石,由卡地亞工坊的珠寶大師精心選擇三角形鑲嵌工藝,透過縝密鑲嵌勾勒純粹簡約的表殼曲線,續寫華貴篇章。

●配件

以靈動設計結合頂級皮革工藝,Panthère C de Cartier美洲豹系列皮件,明亮動人的美洲豹珠寶搭扣,獨具辨識度之外,也能與媽媽的卡地亞珠寶互相呼應,在日常之中讓每位風格獨具的媽媽顯露個性與優雅。大容量的百搭水桶包款更採用獨特辨識感的馬鞍針縫線,使其造型更顯鮮明突出,搭配可調校式美洲豹搭扣肩揹帶,可斜背或肩揹,輕鬆融入媽媽日常的生活;備有黑色或鹽白色款式可供選擇。

Panthère C de Cartier美洲豹的小皮件系列,包括卡片夾、皮夾等豐富選擇,每一位媽媽都能隨其使用習慣選到最心儀的設計。系列作品採用溫潤醇厚的土褐色小牛皮精心打造,皮質觸感細膩柔韌,表面綴以熠熠生輝的金色鍍層飾面美洲豹標誌,為整體注入靈動雅緻的氣息。內裡選用柔滑細緻的黑色小羊皮,兼具奢華與舒適,低調中綻放尊貴光芒,展現從容不迫的優雅品味。