卡地亞經典設計 溫馨五月致敬最值得的母親

用來表達情感的經典，無疑出自卡地亞（CARTER）。今年母親節，卡地亞以恆久璀璨的珠寶藝術，致敬母愛這份無與倫比的情感、見證最動人的深情時刻。卡地亞的每一件作品的設計都深具意義、雋永迷人，得以乘載子女深刻的心意、回應母親最溫柔而堅定的愛，讓最璀璨的寶石、至為珍貴的金質、與永恆的美學，體貼母親細膩的守護與關懷。

●珠寶

LOVE手環，以不渝誓言的愛為名，是恆久承諾的象徵，正如母親無微不至的守護與陪伴，是生命中最珍貴的連結。今年，全鋪鑲鑽的這份經典優雅，閃耀著迷人的火光，不同寬窄的選擇，能針對媽媽的配戴習慣和身形喜好挑選作為最貼身的親密陪伴，親手為媽媽鎖在手腕上，無疑是表達感謝與愛意的完美禮物。

生命的相逢是注定，能彼此成長絕非偶然。Cartier 的1895、Destinée與C de Cartier系列經典單顆寶石之作，以細緻燦爛的鋪鑲鑽石，環繞彰顯那一枚獨一無二的主石，不論是獨具個性的花式切割鑽石，或是剔透深幽的藍寶石，就如獨一無二的媽媽，在不同的角度和環境中都能綻放出自己的光芒、一直溫暖呵護子女的生命；在特別的母親節時刻，卡地亞的經典設計，將子女心中的深情與感謝，凝聚成能貼近心口或指尖的流光溢彩，致敬母親無可取代的愛。

●腕表

腕表計數著一分一秒流逝而不再復返的時光，提醒著我們，相處相聚的每一刻都如此珍貴。卡地亞演繹雋永經典的表殼美學，以始終打動人心的絕佳比例，建構出不同形式的美好，把時間藏進手腕間，將最深刻的羈絆之情貼在脈搏上。迷你款Tank Louis Cartier腕表，保持最經典的簡約線條，以其精緻小巧融入每一天的穿搭造型，珍貴燦亮的黃K金材質，忠實保留原版時計的雋永優雅美感，以及羅馬數字、藍鋼指針和凸圓形藍寶石上鍊表冠等所有美學元素，一眼可辨。

靈動優雅的Panthère de Cartier美洲豹腕表迷你款，柔軟靈活、貼合手腕的金屬鏈結，令人聯想起美洲豹的靈動身姿；表殼與鏈帶完美融合，精巧尺寸能輕鬆混搭不同款式的手環與手鍊，別具辨識度的黃K金八角形表冠鑲嵌一顆凸圓形藍寶石，承載最彌足珍貴的想念。

手環式的Baignoire de Cartier腕表，橢圓形輪廓蘊含持續煥發的新貌力量，是最具個性魅力的女性話珠寶表經典之一。玫瑰金表圈鑲嵌單排鑽石，由卡地亞工坊的珠寶大師精心選擇三角形鑲嵌工藝，透過縝密鑲嵌勾勒純粹簡約的表殼曲線，續寫華貴篇章。

●配件

以靈動設計結合頂級皮革工藝，Panthère C de Cartier美洲豹系列皮件，明亮動人的美洲豹珠寶搭扣，獨具辨識度之外，也能與媽媽的卡地亞珠寶互相呼應，在日常之中讓每位風格獨具的媽媽顯露個性與優雅。大容量的百搭水桶包款更採用獨特辨識感的馬鞍針縫線，使其造型更顯鮮明突出，搭配可調校式美洲豹搭扣肩揹帶，可斜背或肩揹，輕鬆融入媽媽日常的生活；備有黑色或鹽白色款式可供選擇。

Panthère C de Cartier美洲豹的小皮件系列，包括卡片夾、皮夾等豐富選擇，每一位媽媽都能隨其使用習慣選到最心儀的設計。系列作品採用溫潤醇厚的土褐色小牛皮精心打造，皮質觸感細膩柔韌，表面綴以熠熠生輝的金色鍍層飾面美洲豹標誌，為整體注入靈動雅緻的氣息。內裡選用柔滑細緻的黑色小羊皮，兼具奢華與舒適，低調中綻放尊貴光芒，展現從容不迫的優雅品味。