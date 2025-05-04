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700+珍貴原稿一次看！鏈鋸人動畫展台北三創開展中

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「鏈鋸人動畫展」的場內、場外都有周邊商品販賣店。圖／小金鹿娛樂提供
「鏈鋸人動畫展」的場內、場外都有周邊商品販賣店。圖／小金鹿娛樂提供

漫畫家藤井樹繪製，並以超可愛電鋸惡魔「波奇塔」、男主角淀治為號召的《鏈鋸人》近年在網路上討論頻頻，並曾與山本耀司支線 #Ground Y、日本平價服飾#Uniqlo 推出聯名服裝，是近年超高討論度的日本動漫IP。

這個星期天5月4日起、將有「鏈鋸人動畫展」於台北三創展出，超過700張的珍貴動畫原稿還原了日本原版ep.1至12的內容，內容並由日本方親自策展、精彩度100%還原鏈鋸人的暴力血腥與惡魔宇宙！700張原稿中將一次披露由動畫公司MAPPA監修的珍貴內容，包含流暢的動作分鏡、角色設定圖、聲優錄製訪問等細節；展覽共分為12大主題，包含像是槍之惡魔、日本刀VS鏈鋸、來自京都，以及Episode 01的「狗與鏈鋸」！

由於是700張動畫原稿，畫面中極為詳細地還原了像是當淀治變身為鏈鋸人之後頭目、牙齒、舌頭以及鏈鋸的「斷面秀」；超人氣的 #波奇塔 也被以彩色、手繪的多重形式，帶你從不同角度看到這只惡魔小狗的討喜各種角度設定！展場最大亮點還包含高比例還原的人氣角色1：1等身大模型！包含「電次君」淀治（デンジ）、支配惡魔makika真紀真、早川秋（早川 アキ）、血之魔人帕瓦（パワー）都能在現場近距離欣賞；尤其早川秋搭配上超大的狐狸惡魔，讓人拍照打卡打不停啦！

除了精緻度相當值回票價的現場展出內容，走出場外後現場更提供了台灣站限定商品、與日本進口周邊小物，除了文具、鑰匙圈、紀念商品，也包含FigZero生產的1/6淀治模型公仔，各式大小的超可愛波奇塔與多台扭蛋機。展期全票360元，《鏈鋸人動畫展 台北站》將從5月4日開始於三創生活園區 1F 十二立方展出，每日展出時間皆從早上11點開始，可洽ibon售票系統，或展覽官方 Facebook：https://www.facebook.com/chainsawman.anime.asia.tour。

#Chainsawman #CSMexhibition #鏈鋸人動畫展台北站 #鏈鋸人動畫展

1：1的「鏈鋸人」等身模型，將出現在台北三創的「鏈鋸人動畫展」中。圖／小金鹿娛樂提供
1：1的「鏈鋸人」等身模型，將出現在台北三創的「鏈鋸人動畫展」中。圖／小金鹿娛樂提供
現場販售台灣站限定商品、日本進口周邊小物，並包含FigZero生產的1/6淀治模型公仔，各式波奇塔玩偶與多台扭蛋機。圖／小金鹿娛樂提供
現場販售台灣站限定商品、日本進口周邊小物，並包含FigZero生產的1/6淀治模型公仔，各式波奇塔玩偶與多台扭蛋機。圖／小金鹿娛樂提供
可愛的鏈鋸小狗「波奇塔」是「鏈鋸人」的熱門元素。圖／小金鹿娛樂提供
可愛的鏈鋸小狗「波奇塔」是「鏈鋸人」的熱門元素。圖／小金鹿娛樂提供
「鏈鋸人動畫展」現場並帶來T恤、玩具、小物等台灣限定或日本原裝進口商品。圖／小金鹿娛樂提供
「鏈鋸人動畫展」現場並帶來T恤、玩具、小物等台灣限定或日本原裝進口商品。圖／小金鹿娛樂提供
「鏈鋸人」經典角色真紀真（Makima）。圖／小金鹿娛樂提供
「鏈鋸人」經典角色真紀真（Makima）。圖／小金鹿娛樂提供
具有血盆大口與鏈鋸的「鏈鋸人」，是近年日本持續人氣高漲的動漫IP，目前漫畫劇情已進入第二部。圖／小金鹿娛樂提供
具有血盆大口與鏈鋸的「鏈鋸人」，是近年日本持續人氣高漲的動漫IP，目前漫畫劇情已進入第二部。圖／小金鹿娛樂提供
「鏈鋸人動畫展」展出包含12大主題的700張以上原畫，可看性高。圖／小金鹿娛樂提供
「鏈鋸人動畫展」展出包含12大主題的700張以上原畫，可看性高。圖／小金鹿娛樂提供

動畫 日本 漫畫家

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