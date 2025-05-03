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南港Lalaport前天才停電害人困電梯 今又陷漆黑民眾怒：危機處理非常糟

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南港Lalaport前天才停電害人困電梯 今又陷漆黑民眾怒：危機處理非常糟

聯合新聞網／ 綜合報導
南港LaLaport外觀。記者曾吉松／攝影
南港LaLaport外觀。記者曾吉松／攝影

不久前才盛大開幕的台北市南港區新地標「Lalaport」大型商場，今（3）日晚間又發生停電意外，許多顧客受困漆黑美食區，有人甚至哀嘆「真心雷，第一次來就遇到停電」。官方則於臉書粉絲專頁公告，因設施電力設備異常，今日提早於20時40分閉店。

南港Lalaport前天（1日）22時2分才發生停電意外，導致6人受困商場電梯，想不到今天晚間用餐時段再次停電意外，許多民眾紛紛在Threads發文抱怨

有人哀嘆這是她第一次去南港Lalaport消費，「真心雷，第一次來就遇到停電」；也有人提到位於B1，樓層因停電全黑，但完全沒有商場人員出面處理停電事故，痛罵「危機處理非常糟糕」。

針對停電事故，官方於臉書粉絲專頁回應並致歉，指出這次意外是設施電力設備異常，因此今日提早於20時40分閉店。

LaLaport Threads 停電

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