燦坤第6屆「小小廚神料理教室」登場 攜手4大廚電品牌

一開放報名即瞬間額滿的第6屆燦坤「小小廚神料理教室」今日（5月3日）於燦坤內湖旗艦店登場，這場專為親子家庭打造的共廚體驗活動，由燦坤3C家電主辦，集結Panasonic、聲寶、象印、特福等4大品牌共同參與，透過廚房的生活場域，讓親子一起動手、動腦、動感官，展開一場從食材開始的教育旅程。

今年活動邀請宜蘭冬山鄉農會導入農食教育觀念，從選用食材、認識產地到實際備料烹調，讓孩子在體驗過程中了解食物來源、飲食文化背後的脈絡與付出，進一步培養對土地的尊重與對環境的關懷。透過親子共廚，不只是學會一道料理，更是在互動中培養生活態度與情感連結。

活動特別邀請擁有140萬粉絲的人氣料理達人Amy擔任現場主講導師，帶領孩子與家長從備料到料理實作，一起完成日常餐桌上的美味料理。教學過程中，Amy老師實際操作特福調理機、聲寶氣炸鍋、象印電子鍋、Panasonic蒸氣烘烤爐等多款廚電，示範如何善用家用廚電提升料理效率與親子互動的趣味性。

5月3日至5月4日燦坤內湖旗艦店限定推出指定廚電7折起優惠，再加碼品牌滿額贈禮。活動期間當日購買指定品牌廚電滿6,888元，即可獲得專屬贈品：Panasonic送「GOURLAB多功能烹調盒」、象印送「不鏽鋼彈蓋保溫杯」、聲寶送「1.5L玻璃杯果汁機」，特福贈送「饗樂不沾鍋4件組」。