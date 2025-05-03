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燦坤第6屆「小小廚神料理教室」登場 攜手4大廚電品牌

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
第6屆燦坤「小小廚神料理教室」今日（5月3日）於燦坤內湖旗艦店登場。圖／燦坤提供
第6屆燦坤「小小廚神料理教室」今日（5月3日）於燦坤內湖旗艦店登場。圖／燦坤提供

一開放報名即瞬間額滿的第6屆燦坤「小小廚神料理教室」今日（5月3日）於燦坤內湖旗艦店登場，這場專為親子家庭打造的共廚體驗活動，由燦坤3C家電主辦，集結Panasonic、聲寶、象印、特福等4大品牌共同參與，透過廚房的生活場域，讓親子一起動手、動腦、動感官，展開一場從食材開始的教育旅程。

今年活動邀請宜蘭冬山鄉農會導入農食教育觀念，從選用食材、認識產地到實際備料烹調，讓孩子在體驗過程中了解食物來源、飲食文化背後的脈絡與付出，進一步培養對土地的尊重與對環境的關懷。透過親子共廚，不只是學會一道料理，更是在互動中培養生活態度與情感連結。

活動特別邀請擁有140萬粉絲的人氣料理達人Amy擔任現場主講導師，帶領孩子與家長從備料到料理實作，一起完成日常餐桌上的美味料理。教學過程中，Amy老師實際操作特福調理機、聲寶氣炸鍋、象印電子鍋、Panasonic蒸氣烘烤爐等多款廚電，示範如何善用家用廚電提升料理效率與親子互動的趣味性。

5月3日至5月4日燦坤內湖旗艦店限定推出指定廚電7折起優惠，再加碼品牌滿額贈禮。活動期間當日購買指定品牌廚電滿6,888元，即可獲得專屬贈品：Panasonic送「GOURLAB多功能烹調盒」、象印送「不鏽鋼彈蓋保溫杯」、聲寶送「1.5L玻璃杯果汁機」，特福贈送「饗樂不沾鍋4件組」。

燦坤生活家電事業部採購長李榮森表示：「『小小廚神料理教室』以親子共廚為核心，透過實作體驗，讓家庭成員一同參與料理的每一個環節，從選材、備料到烹調完成，不只是培養孩子的生活能力，更深化親子之間的互動與情感交流。燦坤期待透過與品牌的攜手合作，讓家用廚電不僅是料理工具，更是陪伴家庭共同成長的重要夥伴。」

燦坤生活家電事業部採購長李榮森。圖／燦坤提供
燦坤生活家電事業部採購長李榮森。圖／燦坤提供
人氣料理達人Amy擔任現場主講導師，帶領孩子與家長一起完成料理。圖／燦坤提供
人氣料理達人Amy擔任現場主講導師，帶領孩子與家長一起完成料理。圖／燦坤提供
燦坤主辦「小小廚神料理教室」，集結Panasonic、聲寶、象印、特福等4大品牌共同參與。圖／燦坤提供
燦坤主辦「小小廚神料理教室」，集結Panasonic、聲寶、象印、特福等4大品牌共同參與。圖／燦坤提供
人氣料理達人Amy擔任現場主講導師，帶領孩子與家長一起完成料理。圖／燦坤提供
人氣料理達人Amy擔任現場主講導師，帶領孩子與家長一起完成料理。圖／燦坤提供

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