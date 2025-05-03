貓貓也成CEO？ HUBLOT最「萌」模特兒入鏡了

貓的魅力無遠弗屆，除了可以繼承遺產、還可以成為精品CEO？已故傳奇設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld卡爾拉格斐的愛貓Choupette可能是精品圈、或說全世界最高知名度的貓貓。 最新消息是：Choupette最近甫成為瑞士高級鐘表品牌HUBLOT的最新廣告主角：穿上帥氣風衣、配戴上Red Magic表款成為帥氣形象CEO。

擁有冷凝瞳孔的Choupette，不但有專人梳毛、按摩、洗眼睛，甚至還有獸醫成為私人健康顧問，專屬社群並有「藍勾勾」、追蹤人數並有26.7萬之多。這次HUBLOT則「邀請」了Choupette化身成為一名帥氣紳士、穿起藍色雙排釦長大衣，甚至翻轉手腕看起時間，令人不禁莞爾一笑。

事實上，貓咪與冰冷的機械表實有互通之處，像是看似由冰冷機械零件組成的手表，其彩色陶瓷的反光或如貓咪般的令人眼睛為之一亮，而貓咪在看似柔軟的身段與皮毛下，時而有著冰冷如手表的剛毅，也讓不少貓迷常趣稱「貓咪怎麼都叫不來？」