貓貓也成CEO？ HUBLOT最「萌」模特兒入鏡了
貓的魅力無遠弗屆，除了可以繼承遺產、還可以成為精品CEO？已故傳奇設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld卡爾拉格斐的愛貓Choupette可能是精品圈、或說全世界最高知名度的貓貓。 最新消息是：Choupette最近甫成為瑞士高級鐘表品牌HUBLOT的最新廣告主角：穿上帥氣風衣、配戴上Red Magic表款成為帥氣形象CEO。
擁有冷凝瞳孔的Choupette，不但有專人梳毛、按摩、洗眼睛，甚至還有獸醫成為私人健康顧問，專屬社群並有「藍勾勾」、追蹤人數並有26.7萬之多。這次HUBLOT則「邀請」了Choupette化身成為一名帥氣紳士、穿起藍色雙排釦長大衣，甚至翻轉手腕看起時間，令人不禁莞爾一笑。
事實上，貓咪與冰冷的機械表實有互通之處，像是看似由冰冷機械零件組成的手表，其彩色陶瓷的反光或如貓咪般的令人眼睛為之一亮，而貓咪在看似柔軟的身段與皮毛下，時而有著冰冷如手表的剛毅，也讓不少貓迷常趣稱「貓咪怎麼都叫不來？」
本次HUBLOT並發表了最新宣言「主宰你的風格」（Own It），展現品牌在亮彩色陶瓷、彩色透明藍寶石水晶表殼上的特異獨行；其中像是一只亮紅色的Big Bang魔力紅陶瓷計時碼表正是為了Big Bang系列20周年所誕生，使用具備導柱輪結構的飛返計時碼表機芯，鮮豔欲滴、但又耐刮耐磨，具有精密性能；HUBKOT同時加碼推薦了另一只Big Bang 20周年UNICO限量鈦金屬限量表，表款使用拋光緞面鈦金屬結合黑色陶瓷、快拆表帶系統，全球限量500只，價格店洽。
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