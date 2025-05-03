鳴日廚房Ｘ米其林三星頤宮 「移動的米其林饗宴」開賣

「鳴日廚房」再次跨界，打造「移動的米其林饗宴」。全新菜單邀請連續7年榮獲米其林三星頤宮中餐廳行政主廚陳偉強、型男主廚王輔立，中西雙廚共同領軍，菜色也大創新奇，像是結合頤宮招牌、列車限定的「釋迦口味炸豆腐奶」，主廚獨門也是全球獨家的「山海之間的浮嶼花瓷四頭鮑漢堡」，還有讓人愛不釋手創意擬真的「臺鐵便當造型甜點盒」等。

這場雄獅旅遊、台灣鐵路公司與君品Collection的跨界饗宴，預計第三季正式啟航，一日遊每人18,800元起，即日起於雄獅旅遊官網正式開賣。

雄獅旅遊表示，「鳴日廚房」此次優化聚焦於「米其林餐飲」、「行程深化」、「尊榮服務」三大亮點。餐食方面，特別與君品Collection合作，邀請米其林三星主廚及其團隊設計；行程規劃強調食農體驗，如走訪成功魚市場、台東茶園品茶，深入探索在地飲食文化；服務則限量接待54位旅客，配備超過20位專業服務人員，提供近1對2的尊榮服務。

此外，列車上提供全台各地小點心、精選飲品及手工冠軍咖啡，並與台灣品牌「茶籽堂」合作，將來自台東在地原料「肖楠葉純淨洗手露」陳設於列車。

雲品國際表示，旅行，不再只是移動，而是深度感知土地與文化的過程。「我們結合米其林星級料理，將台灣山海風土的滋味，轉化為移動中的藝術饗宴，讓每一段旅程，都成為體驗台灣之美的絕佳平台。」

鳴日廚房全新菜單融合傳統與創新料理風格，並巧妙融入ESG永續理念，以米其林星級規格打造，如前菜「柚見風起」象徵旅程的美好起點，將宜蘭櫻桃鴨、酸菜、紅黃甜椒、蔥、紫洋蔥、蛋、海蜇及紅白蘿蔔絲、米其林星星圖案的山楂點綴，運用清香柚子醬汁拌合，口感清爽層次鮮明；湯品「椰子文昌雞湯」則選用來自花蓮、肉質鮮嫩的文昌雞，以天然椰子水燉煮，並盛裝於椰子殼中，湯頭清甜溫潤更體現ESG理念。

主菜「山海之間的浮嶼花瓷四頭鮑漢堡」，為米其林主廚的獨家創意，運用果泥製成的彩糖手繪青花瓷圖騰，覆於綿密奶香的饅頭上，夾入慢火煨煮的四頭鮑與紅燒肉醬，展現頂級風味。此外，料理搭配雲品國際精選自家義大利酒莊的經典酒款，其中包含著名產區阿斯蒂（Asti）聖莊紅酒。

甜點部分特別推出多款結合地方食材與創意巧思的限定品項。「雲中甜夢蜜檎－炸豆腐奶（釋迦泥）」為頤宮招牌甜點，首次融入台東盛產的釋迦製成果泥，也是專為鳴日廚房量身打造限定風味。最吸睛擬真甜點「不是皮蛋豆腐」，以豆漿奶凍、芝麻凍與黑糖凍層層堆疊，巧妙重現皮蛋豆腐的視覺效果。還有以台鐵經典便當盒為靈感的「甜點便當盒」，將台灣美食轉化為具趣味與驚喜感的甜點饗宴。

團體行程部分，一日遊結合食育主題，前往「洄遊吧」介紹多樣在地魚種與永續漁業的捕撈方式，或安排「原住民野菜學校」讓旅客實地體驗食育精神，每人18,800元起。二日遊行程獨家推出「海光走讀」活動，邀請在地達人引領旅客漫步成功小鎮，探索其歷史變遷與文化故事；還有特別規劃的「七夕情人節主題趟次」， 列車將化身成浪漫移動場景，兩天一夜行程每人39,900元起。

鳴日廚房產品集合頁：https://event.liontravel.com/zh-tw/railtour/themovingkitchen

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