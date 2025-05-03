活鮑魚、龍蝦登鐵板！「墨賞」新鐵板料理進駐古亭區

走出台北捷運古亭站，抬眼就見到對向二樓三角窗明顯的「墨賞」新鐵板料理，樓梯幾道轉彎，寬敞明亮的餐廳裡幾處鐵板桌區、旁置沙發座椅，大面落地窗迎來都會繁華，其間大氣優雅。墨賞目前試營運期午間套餐千元出頭，被稱作「高CP值的鐵板料理」。

餐廳融入法式宮廷的風格美學，每區鐵板料理檯邊的沙發區，是讓食客進入到猜後甜點時，可轉換心情的區域，得以慢享甜蜜時刻。此間鐵板主打無國界料理，食材新鮮是一大特色，龍蝦、鮑魚皆是鮮活上場，「醬汁」則是美味的靈魂，每道菜賦予不同的滋味，卻不減食材本味鮮甜。

開場前菜之一，是一顆顆開了頂部的蛋，蒸蛋上細細撒下魚子醬與海膽，香氣優雅，盛盤也超可愛。前菜之青醬田螺，搭配杏鮑菇，彈牙味美，青醬濃淡合味。另一道開胃菜「焗烤馬介休魚」，則以葡萄牙料理手法展現歐陸的獨特魅力。

進入主餐前，亮點多到拍不完，主廚料理手勢優雅，但不強調「花式」與「樂趣」，他說，食材新鮮、呈現最完美的菜式，才是墨賞的特色。例如「海陸雙主菜」套餐中的波士頓龍蝦、北海道干貝、野生花尾蝦等高級海味，與熟成牛排、日本和牛、戰斧黑毛豬等主菜交錯搭配，上菜前，可見食材鮮活，行雲流水版的料理手法，再點以特製醬汁，鮮味盡出。

像是店內招牌「活鮑魚佐波特酒醬」，選用約180克的南非活鮑魚，以海帶包裹靜置，猶可見海帶內轉動的身影，入鐵板、裹以海帶悶煮入味，再佐松露波特酒干貝雞汁奶醬，原以為新鮮食材、不需過多濃重醬汁，正覺可惜之際，入口卻極為驚豔，鮮甜之外，還有多種巧妙層次，彈牙且細膩，展現鮑魚與醬汁的完美合拍。

主廚推薦之一的「美國波士頓活龍蝦」，以乾煎、焗烤兩式保留最鮮甜的肉質和味道，乾煎後淋上生蠔醬、鮮奶和雞湯煨煮後的醬汁，為龍蝦鮮甜提味；焗烤龍蝦後淋上起司、菇類、奶油熬煮成的醬汁，又是另一種風滋。

「戰斧黑毛豬排」搭配蘋果醬，肉質軟嫩多汁，沾醬更清爽味美。「白蘭地櫻桃鴨胸」則以慢火煎香宜蘭櫻桃豪野鴨，佐以自製白蘭地醬汁，酸甜交織出酒香與油脂完美平衡的韻味。

一場起承轉合完美的佳餚，進入甜點時光，可移步到窗前沙發區慢慢享用，招牌品項是溫熱的鑄鐵鍋中、抹茶磅蛋糕上一球抹茶冰淇淋，很有冰火交融的食趣。

墨賞新鐵板料理 午餐：11:30至15:00、1,080元+10%起 晚餐：17:30至22:30，1,780元+10%起 地址： 台北市中正區南昌路二段103號2樓（古亭捷運站8號出口） 電話：02-2367-5566

料理手法細膩。記者羅建怡/攝影

「墨賞新鐵板料理」引入法式宮廷風格美學，結合法國酒窖元素與鐵板燒的餐飲儀式感。圖/墨賞提供

餐廳風格以法式宮廷美學為設計，於台北古亭商圈打造全新據點，即日起正式試營運。圖/墨賞提供

「墨賞新鐵板料理」以雙主菜套餐設計，可選擇開胃菜、湯品、沙拉、海陸雙主菜、鐵板炒飯、甜點、飲品等近10道料理，海陸套餐價格1,780元+10%起。圖/墨賞提供

讓人驚艷的前菜。記者羅建怡/攝影

湯品鮮美。記者羅建怡/攝影

每道菜的醬汁是美味靈魂，也是招牌特色之一。記者羅建怡/攝影

充滿冰火交融感的甜點。記者羅建怡/攝影