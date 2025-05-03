3D侯爵夫人、爆漿巴斯克！台北晶華母親節蛋糕新鮮到家

母親節進入倒數計時，台北晶華酒店今年優選的母親節蛋糕，風格多樣、皆備有高顏值與最佳美味，從立體經典的「3D侯爵夫人蛋糕」，到攜手韓國裸感草莓蛋糕始祖KITCHEN205、聯名款「莓果爆漿巴斯克」與升級版「草莓園蛋糕」，即日起於「晶華美食到你家」平台及台北晶華酒店一樓Regent Gift Shop開賣。

「3D侯爵夫人」是晶華酒店歷來最經典的母親節蛋糕，由法籍點心行政主廚羅倫以法國路易王朝第一美女—龐畢度侯爵夫人（Marquise de Pompadour）為繆思女神打造而成。選用鬆軟的手指餅乾為蛋糕主體，內層包裹草莓醬及慕斯琳奶油，外層擠上輕盈不膩口的鮮奶油霜做成華麗裙襬，再點綴可食用的玫瑰花瓣及彩色翻糖製成的繽紛花卉，最後與獨家自法國空運來台的侯爵夫人人偶模型結合，優雅的立體蛋糕每款售價1,980元。

同樣在母親節期間登場的韓系話題甜點品牌—KITCHEN205，繼年初首度合作推出的草莓蛋糕創下30天熱銷破萬顆紀錄後，母親節再度合作，改用進入產季的美國加州Petro品種的草莓，打造新品「莓果爆漿巴斯克」。特別之處在蛋糕面的周圍擠上鮮奶油，再於自然凹陷的蛋糕中心填滿手工熬煮的草莓覆盆莓果醬，切開瞬間，上層果醬如同瀑布般流瀉而下，酸香果香與濃郁乳香交織，創造視覺與味覺的雙重驚喜。

另一款「草莓園蛋糕」，則是以經典的裸感草莓蛋糕為基礎，於上層點綴有如藍寶石般的香甜藍莓，並展現品牌蛋糕最大特色：不覆蓋厚重奶油與糖霜，而是讓蛋糕的層次和內餡直接展現出來，一眼就可以看到輕薄的蛋糕體與大量的草莓、加上滑順甜美的鮮奶油，三者比例完美。

KITCHEN205兩款蛋糕皆為6吋，單顆售價1,980元，即日起至5月30日限量販售，台南晶英酒店同步快閃開賣。此外，台北晶華酒店將於5月9至11日限時推出「單顆蛋糕＋晶華獨家東方美人香檳烏龍」的限定禮盒組，售價2,980元。麗晶精品母親節購物檔期期間，凡新加入黑卡會員者，即可獲贈「莓果爆漿巴斯克」蛋糕乙顆。