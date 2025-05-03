祈願未來「只走花路」—花路何必他處尋？我的人生即是花！每個當下，都是你的花路

花路，源自對遠方美好的嚮往。 韓國流行語「花路」，意指鋪滿鮮花的道路，「只走花路」，代表擁有一帆風順的未來。 人們總是遙遙企盼著，努力打拚之後，能在那條名為「花路」的終點，收穫所有成果和幸福。

被生活壓得喘不過氣的某日，

驀然回首來路，

卻僅有坑坑窪窪的凹洞映入眼簾。

我失落地望著其他人的路，

有朋友走在玫瑰盛開的花路，

也有朋友走在鬱金香盛開的花路。

就只有我的來路千瘡百孔，令人唏噓不已，

什麼時候我也能步上朋友所走的花路呢？

人生遠看是喜劇，近看是悲劇。

是我的人生靠得太近，才只看見水窪，

是朋友的人生位於遠處，放眼望去才都是花朵。

然而從某天開始，

水窪旁盛開的無數野花，

開始慢慢映入眼簾。

明明近在眼前，先前怎麼就沒看見呢？

我明白了，與我同行的不知名花朵有多珍貴，多教人感激。

真是可惜了尋找花路而徘徊的時光，

根本沒必要為了另尋花路而徬徨，

至今我走過的路也是花路啊。

我的人生本身亦是一朵花，

與我如出一轍，我專屬的花。

相信自己，每個當下，都是你的花路。圖／ingimage提供

【打造屬於自己的時鐘】

二三十歲時，我鎮日惶惶不安，

生怕不全力奔馳就會落於人後，

會脫離世界所設定的軌道，

因此我絲毫不敢停歇，奔馳再奔馳。

就連回首看看自己來到哪了，都是種奢侈，

憑藉著未來會比現在更好的茫然期待苦撐著。

四五十歲時，也不怎麼穩定，

依然在生存與淘汰的邊緣上走鋼絲，

對不確定的未來提心吊膽，

胸口時不時感到愁悶。

我在追求什麼？

這樣彷彿被追趕的生活，要持續到什麼時候？

當胸口被壓得喘不過氣時，

多希望世界能停下來等一等我。

然而，世界絕不會為我逗留。

因此，想停下來就得靠自己，

從世界設定的軌道下來喘口氣，

以適合我的速度，重新啟程吧。

或許會不安地想，

世界會拋下自己繼續往前奔馳，

但那個念頭其實是自己想像出來的而已。

若是打造出屬於我的時鐘，擁有屬於我的時間，

就不是走在他人背後，

而是看著屬於我的世界前行了。

摘自【每個當下，都是你的花路：曾以為遠方才有的幸福，其實早已在腳下綻放】、作者：吳坪宣（오평선）、譯者：簡郁璇、采實文化提供