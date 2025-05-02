7-ELEVEN首波立夏沁爽優惠！霜淇淋、思樂冰第2件10元

迎接5月5日立夏時節，全球暖化氣候下讓高溫酷暑更為頻繁，7-ELEVEN洞察年輕族群追求健康清爽飲食與創新體驗生活風潮，推出初夏首波全面性「降溫主題活動」，以酸甜開胃刺激味覺為主軸，集結人氣名店聯名飲品、創新風味零食、限量萌系IP商品預購、話題冰品與消暑鮮食等逾百款多元商品，整合線上線下優惠搶攻換季商機。

根據7-ELEVEN觀察，發現近年年輕族群健身、飲食控制風潮盛行，喜好讓身體降低負擔清爽的飲食。7-ELEVEN陸續與成都楊桃冰、鼎王麻辣鍋以及米其林必比登推薦中藥鋪博仁堂等名店獨家監製開發「成都楊桃冰－楊桃汁」、「鼎王烏梅汁」以及「博仁堂仙楂洛梅飲」等新品，酸甜解膩、沁涼解渴，5月27日前限時嘗鮮價兩瓶49元。

為了喚醒夏季味蕾，7-ELEVEN即日起至5月27日推出「涼夏蔬果季」主題專案架，不僅有多款日本直送水果糖果與清涼水果風味飲料，搭配蔬果系零食「栗庵烤紅春香地瓜」、「栗庵甘栗仁」，多款商品享2件8折、3件77折；線上預購同步推出人氣IP肖像預購商品，將SNOOPY化身造型水果狗，三麗鷗明星變身成迷你水果立體拼圖盲盒、鑰匙圈、香菜種子杯，迪士尼小熊維尼、史迪奇和奇奇也化身為水果風格的可愛娃包。

消暑必備鮮食就屬涼麵，7-ELEVEN即日起至5月13日祭出「極饗涼麵省10元」優惠，包含新品豪華雞絲、川辣火腿、肉燥等多款味系涼麵，全新麵體及重烘焙濃郁麻醬、特製米麩麻醬，豐富配菜媲美街邊涼麵專賣店，並與富錦樹台菜香檳全新合作開發「味噌貢丸蛋花湯」。「Homeal」品牌攜手人氣早午餐品牌「貳樓Second Floor」聯名推出冷凍新品，免百元即可輕鬆享用兩款經典人氣義大利麵。隨餐可至全台門市購買多款當季人氣切片水果。

5月逐漸進入冰品銷售旺季，7-ELEVEN即日起至5月13日推出冰品博覽會享指定冰品第2件6折優惠，加入全新「桂冠愛媛柑橘雪酪」、「桂冠巨峰葡萄蘋果雪酪」、「丸永製果白熊冰棒」、「熊本沙瓦冰淇淋」等6款獨家話題新品，並搶先販售預購韓國進口「冰草莓糖葫蘆」。雪淋霜霜淇淋、思樂冰、酷聖霜霜淇淋限時自5月2日至5月5日同步推出立夏優惠同品項第二件10元。

除了冰品以外，7-ELEVEN即日起至5月27日推出「夢幻布丁大賞」，布丁類以指定品項任選第二件省10元優惠，推出與日本同步、雙重口感「舒芙蕾布丁杯」；每顆都夾有小布丁的「寶可夢布丁卡士達半月燒」；並獨家販售以統一布丁製成內餡的「春上方塊戚風杯布丁風味」，以軟Q食慾體驗滿足夏季味蕾。