豬肋排「買一送一」！FRIDAYS台中崇德店連送3天

全台歷史最悠久的TGI FRIDAYS台中英才店4月底熄燈，但台中人不需要等太久，全新「崇德餐廳」將接棒登場，預計5月5日下午5點正式試營運，並將於5月6日至8日連續三天，推出炭烤豬肋排「買一送一」，更首度引進「報紙拍貼機」，免費拍出復古校園風照片，搶攻年輕族群打卡版面。

TGI FRIDAYS台中崇德餐廳這次的炭烤豬肋排「買一送一」活動，沒有任何門檻，到店即享優惠，但每桌每次至多「買二送二」。要注意的是，本優惠組合含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價之10%服務費，且不得與任何行銷活動或優惠併用（包含信用卡優惠、網路會員、熟客好康券、套餐優惠、開展VIP卡8折、商業午餐等，皆不得併用）。

TGI FRIDAYS台中崇德餐廳占地150坪、座位近200席，落腳台中崇德路餐飲新戰區，店內設計從美式校園汲取靈感，延續經典校車、置物櫃打卡牆，讓人一秒回到青春時代。開展餐飲董事長邱泰翰表示，「這次新店開幕不僅傳承經典，也要為台中注入美式新活力。」

特別的是，活動期間消費內用即可免費體驗獨家報紙拍貼，讓親友同樂。在英才餐廳閉幕活動期間曾獲得限定紀念車票的消費者也別忘記，6月30日前憑券至崇德餐廳消費滿500元，招待開胃菜三選一，可選擇「香酥馬芝拉條、田納西芝麻雞柳或英式炸魚薯條」一份。

◎TGI FRIDAYS崇德餐廳資訊

．地址：台中市北屯區崇德路二段63號