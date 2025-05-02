歐洲旅客雙位數成長 4名英國百萬網紅遊台灣

觀光署統計，去年歐洲來台旅客人次突破疫情前水準，近期邀請4名英國百萬網紅來台，積極拓展「Generation Z Travel」市場，希望透過網紅影響力，吸引更多旅客造訪台灣。

隨著全球旅遊市場逐步回溫，根據統計，去年歐洲來台旅客總人次達34萬9981人，較112年同期成長約17%，其中歐陸主要國家如英國、德國、法國等，均呈雙位數成長。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，持續鎖定具有高互動性與國際影響力的年輕世代旅客，積極拓展「Generation Z Travel」市場，再次重磅邀請4名百萬粉絲級網紅來台，走遍全台各大城市與觀光景點，透過即時社群更新與影音內容創作，擴大台灣觀光國際曝光。

觀光署說，4名網紅合計社群總粉絲數超過650萬，這次邀請的網紅專精於沉浸式旅遊體驗與精彩敘事旅遊內容，以引人入勝的旅行故事與高品質視覺內容，其影響力遍及英國及歐洲Generation Z Travel族群，具備極強的市場影響力，預期透過此次行程分享，將有助提升台灣於年輕世代旅客心中的旅遊首選形象。

觀光署指出，這次行程安排也與嘉義縣政府合作，為明年台灣燈會遊程做暖身準備，並前往榮獲紐約時報2025年「全球52個必訪目的地」第19名的阿里山國家風景區，品嚐原住民風味餐與在地山產，並安排網紅在台南體驗台式復古洗頭文化跟在地美食。

受邀來台的4名英國網紅為以夢幻旅遊風格聞名的旅遊創作者 Jennifer、擅長敘事攝影的旅遊攝影師Umit，以及全球粉絲數達250萬的旅遊情侶檔 HandLuggage Only。

觀光署長周永暉表示，觀光署同時運用AI技術，客製化台灣行程推薦，並搭配短影音與精選行程，擴大對英國市場的數位行銷效益，實現宣傳、體驗、銷售引客，讓世界看見台灣、走進台灣。