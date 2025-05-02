萊佛士138年來第1人！國際名廚江振誠擔任主廚駐村作家

「一樣的樹，只是高了； 一樣的人，只是老了。萊佛士酒店的建築，就像一位智者，靜靜的看著，而此刻的我發現，書中所說的『吉光片羽』，就是那個當下的我，在這裡片刻停留…」

懷抱著這樣的心情，國際名廚江振誠成為新加坡萊佛士酒店創立138年來，首位主廚駐村作家。新加坡萊佛士酒店行銷總監Jesmine Hall表示，萊佛士酒店有138年的歷史，歷年來吸引了許多作家入住並進行創作，成為孕育出許多靈感的場所。

Jesmine Hall表示：「為了延續酒店深厚的文學傳統，2019 年我們正式啟動『作家駐村計劃』，邀請來自世界各地、極具影響力的人士駐村創作。」江振誠也成為繼知名英籍旅遊作家Pico Iyer、紐西蘭的作家與旅遊記者Vicki Virtue與新加坡著名女詩人Madeleine Lee之後，第四位新加坡萊佛士酒店駐村作家。

就在停在新加坡萊佛士酒店為期的兩週駐村期間，江振誠完成了他個人的第四本著作、也是第一本食譜書《吉光片羽 （Fragments of time）》。「這雖然是一本食譜書，但是並不是我在Restaurant ANDRÉ做過的菜，也不是我在RAW做過的菜，而是我在新加坡萊佛士酒店駐村期間，所擷取到的靈感。」

呼應新加坡的多種族背景，《吉光片羽》有系統地探討了四大飲食文化，分別是中餐（Chinese）、歐式（European）、東南亞（Southeast Asian）和印度（Indian），「是這四個族群構成了新加坡，也是構成新加坡萊佛士酒店的『四大』支柱。」江振誠分享：「我就用這『四大支柱』，來說一個關於『吉光片羽』的故事 。」

而每一個族群的料理，都有它的核心所在。「中餐最重要的是『鑊氣』，歐式料理最重要的是『風土』，東南亞料理講求的是『多元融合』，印度料理的核心是『香料』。」江振誠在書中自酒店創立1887年談起，追溯世界政經變遷對飲食文化的影響，並深入探討新加坡作為多元文化交匯之地所孕育出的飲食精神，並細膩的剖析中餐、歐式、東南亞與印度背後的味覺邏輯與文化底蘊。

江振誠表示：「這可以說是一本『未完成的食譜』，或者可以說是一道又一道的『填充題』。這些食譜是以「片段」的形式呈現。」他說：「它可能是醬汁、醃料、抹醬或燉料…等。我希望讀者可以將書中的某一個片段，融入自己的生活，讓它變成讀者自己的『吉光片羽』。」

好比書裡面的一道「馬來千層糕（Kueh Lapis）」，實際是用法國布里（Brie）起司做成的千層蛋糕。江振誠說「這道菜在視覺上呈現了馬來文化的外觀，但口感和風味是法式的。」

還有另一道甜點，看起來像是義大利麵，但其實是用白蓮蓉做的。「這道菜融入了印度香料和色彩，其色彩的靈感，來自印度的色彩節（Holi）。」江振誠表示：「我希望這道菜能體現多元融合，它不僅代表單一族群，而是結合了中式（白蓮蓉）、西式外形（義大利麵）以及印度元素（香料、色彩），非常具有新加坡特色。」

除了新書《吉光片羽》，江振誠其實與新加坡萊佛士酒店還有另外一個合作計畫，就是2025年將在酒店主樓內，開設一家全新餐廳，該空間自酒店創立百年以來，一直是萊佛士酒店的餐廳所在地，並且將由江振誠親自主理。