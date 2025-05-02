快訊

遭「經濟學人」指政府失能 卓榮泰： 朝野都有責任

蔡正元戴電子腳環後首開庭 83歲岳父今作證連結文都念不出來

央行最後5分鐘出手！新台幣收盤重回31大關 市場憂下周重見2字頭

萊佛士138年來第1人！國際名廚江振誠擔任主廚駐村作家

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
江振誠對於書中內容，如數家珍。記者王聰賢／攝影
江振誠對於書中內容，如數家珍。記者王聰賢／攝影

「一樣的樹，只是高了； 一樣的人，只是老了。萊佛士酒店的建築，就像一位智者，靜靜的看著，而此刻的我發現，書中所說的『吉光片羽』，就是那個當下的我，在這裡片刻停留…」

懷抱著這樣的心情，國際名廚江振誠成為新加坡萊佛士酒店創立138年來，首位主廚駐村作家。新加坡萊佛士酒店行銷總監Jesmine Hall表示，萊佛士酒店有138年的歷史，歷年來吸引了許多作家入住並進行創作，成為孕育出許多靈感的場所。

Jesmine Hall表示：「為了延續酒店深厚的文學傳統，2019 年我們正式啟動『作家駐村計劃』，邀請來自世界各地、極具影響力的人士駐村創作。」江振誠也成為繼知名英籍旅遊作家Pico Iyer、紐西蘭的作家與旅遊記者Vicki Virtue與新加坡著名女詩人Madeleine Lee之後，第四位新加坡萊佛士酒店駐村作家。

就在停在新加坡萊佛士酒店為期的兩週駐村期間，江振誠完成了他個人的第四本著作、也是第一本食譜書《吉光片羽 （Fragments of time）》。「這雖然是一本食譜書，但是並不是我在Restaurant ANDRÉ做過的菜，也不是我在RAW做過的菜，而是我在新加坡萊佛士酒店駐村期間，所擷取到的靈感。」

呼應新加坡的多種族背景，《吉光片羽》有系統地探討了四大飲食文化，分別是中餐（Chinese）、歐式（European）、東南亞（Southeast Asian）和印度（Indian），「是這四個族群構成了新加坡，也是構成新加坡萊佛士酒店的『四大』支柱。」江振誠分享：「我就用這『四大支柱』，來說一個關於『吉光片羽』的故事 。」

而每一個族群的料理，都有它的核心所在。「中餐最重要的是『鑊氣』，歐式料理最重要的是『風土』，東南亞料理講求的是『多元融合』，印度料理的核心是『香料』。」江振誠在書中自酒店創立1887年談起，追溯世界政經變遷對飲食文化的影響，並深入探討新加坡作為多元文化交匯之地所孕育出的飲食精神，並細膩的剖析中餐、歐式、東南亞與印度背後的味覺邏輯與文化底蘊。

江振誠表示：「這可以說是一本『未完成的食譜』，或者可以說是一道又一道的『填充題』。這些食譜是以「片段」的形式呈現。」他說：「它可能是醬汁、醃料、抹醬或燉料…等。我希望讀者可以將書中的某一個片段，融入自己的生活，讓它變成讀者自己的『吉光片羽』。」

好比書裡面的一道「馬來千層糕（Kueh Lapis）」，實際是用法國布里（Brie）起司做成的千層蛋糕。江振誠說「這道菜在視覺上呈現了馬來文化的外觀，但口感和風味是法式的。」

還有另一道甜點，看起來像是義大利麵，但其實是用白蓮蓉做的。「這道菜融入了印度香料和色彩，其色彩的靈感，來自印度的色彩節（Holi）。」江振誠表示：「我希望這道菜能體現多元融合，它不僅代表單一族群，而是結合了中式（白蓮蓉）、西式外形（義大利麵）以及印度元素（香料、色彩），非常具有新加坡特色。」

除了新書《吉光片羽》，江振誠其實與新加坡萊佛士酒店還有另外一個合作計畫，就是2025年將在酒店主樓內，開設一家全新餐廳，該空間自酒店創立百年以來，一直是萊佛士酒店的餐廳所在地，並且將由江振誠親自主理。

問起江振誠新餐廳的風貌？他目前仍保持神秘，只是笑著說：「現在還沒有開始進行。應該是在2025年年底會開。」無論新餐廳型態為何，我想這都將是他再次以主廚身份，為這座百年酒店所寫下的另一個全新篇章。

國際名廚江振誠是新加坡萊佛士酒店創立138年來，首位主廚駐村作家。圖／摘自IG（@raw_taipei）
國際名廚江振誠是新加坡萊佛士酒店創立138年來，首位主廚駐村作家。圖／摘自IG（@raw_taipei）
《吉光片羽》是國際名廚江振誠的第一本食譜書。圖／摘自IG（@raw_taipei）
《吉光片羽》是國際名廚江振誠的第一本食譜書。圖／摘自IG（@raw_taipei）
《吉光片羽》是江振誠長達200頁的最新力作。記者王聰賢／攝影
《吉光片羽》是江振誠長達200頁的最新力作。記者王聰賢／攝影
這道甜點看起來像是義大利麵，但其實是用白蓮蓉做的（前）。記者高婉珮／攝影
這道甜點看起來像是義大利麵，但其實是用白蓮蓉做的（前）。記者高婉珮／攝影
國際名廚江振誠（左）與新加坡萊佛士酒店行銷總監Jesmine Hall，出席《吉光片羽》新書發表會。記者王聰賢／攝影
國際名廚江振誠（左）與新加坡萊佛士酒店行銷總監Jesmine Hall，出席《吉光片羽》新書發表會。記者王聰賢／攝影

新加坡 江振誠 酒店

延伸閱讀

江振誠書寫新加坡 「吉光片羽」說萊佛士酒店故事

大阪世博開幕第19天 印度、汶萊終開館 只剩1國未完工

星宇航空重飛「近地警告作動」 機師恐被開罰30萬元

開戰倒數？印度最快24小時動武 巴基斯坦警告1情況恐祭出核武

相關新聞

萊佛士138年來第1人！國際名廚江振誠擔任主廚駐村作家

「一樣的樹，只是高了； 一樣的人，只是老了。萊佛士酒店的建築，就像一位智者，靜靜的看著，而此刻的我發現，書中所說的『吉光...

安捷航空引進第3架P2012 今年還會再進首架直升機

安捷航空第3架P2012型飛機今天飛抵台灣，加入營運行列。安捷航空董事長高健祐表示，預期國內民間及公部門對飛航服務的需求...

頂級度假勝地的Chill體驗！到安縵來一趟春日煥新之旅　希臘、土耳其、義大利、摩洛哥各顯風情

想要來一趟最Chill的春日煥新之旅嗎？不論是喜愛親近大自然與戶外活動、探索當地歷史遺跡與風土文化、或是想要體驗異國的S...

江振誠書寫新加坡 「吉光片羽」說萊佛士酒店故事

新加坡萊佛士酒店邀請名廚江振誠擔任駐村作家，江振誠以成語「吉光片羽」為書名，表達在萊佛士酒店138年的歷史中，每個小物件...

肯德基「47折」神券再現！限時7天今起開搶

肯德基333神券再現，「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」的神級優惠今（5月2日）到5月8日限時7天，以超低「47折」的超狂優...

想當兵還要卡位？PANERAI前進義大利軍事基地限量35名

精品購買追求的不只有物品的消費，更包含了一種延伸的身份地位、體驗與心理追求。沛納海（PANERAI）從2019年起便開始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。