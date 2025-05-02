江振誠書寫新加坡 「吉光片羽」說萊佛士酒店故事

新加坡萊佛士酒店邀請名廚江振誠擔任駐村作家，江振誠以成語「吉光片羽」為書名，表達在萊佛士酒店138年的歷史中，每個小物件都述說著一個故事，串起這段歷史。

新加坡萊佛士酒店從2019年啟動萊佛士作家駐村計畫（Raffles Writer’s Residency），邀請世界各地懷抱對新加坡深厚情感與文化淵源的創作者們駐村書寫，今年邀請江振誠擔任第4屆駐村著作家，這也是萊佛士酒店創立138年以來，首度由主廚以文字書寫城市。

江振誠今天在新書發表會中表示，他認為這個計畫非常有意義，百年前沒有網路的時候，就是靠著旅遊者撰寫內容，讓民眾透過文字有所想像，因此能夠延續是一件很美的事。

江振誠受邀擔任駐村作家後，短短1個晚上就把有4個章節的大綱寫出來，駐村2週就完成「吉光片羽」。他說，要在2週內把書完成，對他來說，壓力很大，因為駐村期間他沒有辦法馬上執筆，一開始都是片段想像，最後剩下5天的期間，他才把片段逐漸串起來。

江振誠分享，書名「吉光片羽」是一句成語，講述的是神獸在凡間留下一根羽毛，讓凡間的人相信有神獸的存在。他說，他駐村期間一直有「吉光片羽」的畫面，因為萊佛士酒店裡的每個小物件，都在述說一個年代、一個故事，讓人相信有這個年代的存在。

「吉光片羽」從萊佛士酒店創立的1887年開始說起，追溯世界政經變遷對飲食文化的影響，並深入探討新加坡作為多元文化交匯之地所孕育出的飲食精神，並以新加坡的華人、歐洲、東南亞及印度4大飲食文化，剖析背後味覺邏輯與文化底蘊。

江振誠說，新加坡料理文化很重要的就是4個族群的融合，因此他把4個部分分開來談，書裡分享的食譜都是在駐村期間發想的，從沒有對外發表過，而且每份食譜其實都沒有完成，希望大家可以加入自己的想像。

另外，江振誠與萊佛士酒店共同宣布，今年萊佛士酒店開設的全新餐廳，將由江振誠主理。江振誠說，萊佛士酒店對他來說，一直有特殊意義，很高興能再度回歸，在啟發無限靈感的酒店中繼續創作，提供獨一無二的料理體驗。