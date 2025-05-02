頂級度假勝地的Chill體驗！到安縵來一趟春日煥新之旅　希臘、土耳其、義大利、摩洛哥各顯風情

想要來一趟最Chill的春日煥新之旅嗎？不論是喜愛親近大自然與戶外活動、探索當地歷史遺跡與風土文化、或是想要體驗異國的SPA與瑜珈，安縵（Aman）在歐洲與北非的度假勝地，正以季節更替的嶄新面貌，等待旅客一探究竟。

成立於1988年的安縵，願景是建造一系列私密的隱居地，以自然而親切的居家氣氛款待賓客，至今已擁有35間精緻寧靜的酒店、度假村及自家品牌公寓，從城市到偏遠地區，遍佈全球20個目的地。

在春風送暖之際，包括希臘海陸悅活的安縵卓熠（Amanzoe）、土耳其蒼翠松林間的安縵如雅（Amanruya）、義大利煥活身心的安缦威尼斯（Aman Venice）、摩洛哥玫瑰色的綠洲安縵珍納（Amanjena），每處獨特的避世居所都提供豐富的文化、美食與養生體驗，透過悠遊慢活的旅程，讓旅客帶回煥新的自我。

●希臘—安缦卓熠（Amanzoe）

圖／安縵Aman提供

今年4月重新開放的安縵卓熠（Amanzoe），以伯羅奔尼撒半島上的「現代衛城」（modern-day Acropolis）之姿，迎接賓客重返其庭閣套房、海灘小屋與別墅。

戶外愛好者可深入探索附近Ermioni海濱小鎮的原始之美，或根據自身的體能水平選擇不同戶外路線，跟隨專業嚮導，徒步或騎行穿越林間山坡與海岸小徑；還有升級版跳島行程（Island Hopping Itineraries），搭乘度假村遊艇探訪隱祕海岸。

圖／翻攝自IG @amanzoe

本季美食體驗也全面升級，日式餐廳Nama新增的Nama Lounge將在泳池邊提供美景環繞的靜謐空間；以地中海風味為靈感的海灘俱樂部餐廳Nura氛圍輕鬆又不失雅緻，將在科拉基亞海灘供應午晚餐，招牌菜包括柑橘汁醃黃尾魚、炭烤肉類及海鮮。

圖／翻攝自IG @amanzoe

●土耳其—安縵如雅（Amanruya）

圖／安縵Aman提供

安縵如雅（Amanruya）在博德魯姆半島茂密的松林與橄欖林中迎接新的一季。

圖／安縵Aman提供

俯瞰愛琴海的海灘俱樂部經過全面翻新，呈現悠閒的海濱餐飲空間、多個私密的露臺，以及兩條延伸入海的木製碼頭。

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春日清晨可從恢復活力的晨間瑜伽開始，下午或在山坡涼亭的躺椅上小憩，或體驗獨木舟、皮划艇和槳板運動。度假村還提供專業的帆船和釣魚活動，可根據賓客需求定製半日或全日行程。

圖／安縵Aman提供

安縵如雅3小時車程內可達以弗所（Ephesus）、普里埃內（Priene）、米利都（Miletus）、迪迪瑪（Didyma）等聯合國教科文組織保護的古蹟，度假村可提供導覽行程、安排直升機接送。如果對當地工藝感興趣，可探訪以傳統陶藝和地毯編織聞名的奧斯曼村落Mumcular與Etrim。

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●義大利—安缦威尼斯（Aman Venice）

圖／翻攝自IG @amanvenice

坐落於大運河畔16世紀宮殿內的安縵威尼斯（Aman Venice），全年開放並準備了多項春季新體驗。

酒店靜謐的水療中心推出多種特色護理，尋求深度放鬆的賓客還可體驗音樂療法（Music Therapy）課程，可與任意按摩組合。

圖／翻攝自IG @amanvenice

美食愛好者可登上歷史悠久的Edipo Re帆船，在安縵威尼斯主廚Matteo Panfilio打造的午餐中，沿大運河展開賞味航行。暮色降臨時，潟湖開胃酒之旅（Lagoon Aperitivo）將帶前往Giudecca Island潟湖，品嚐威尼斯小食、觀賞當地漁民的勞作身影。

圖／翻攝自IG @amanvenice

●摩洛哥—安縵珍納（Amanjena）

圖／安縵Aman提供

位於馬拉喀什近郊，以摩洛哥豐富的文化遺產為靈感打造，是一處四季皆宜的避世之所。春日時節，度假村蔥鬱的私人花園生機勃發，溫和的氣候為旅行探索提供最適宜的條件。

度假村本季推出獨家攝影體驗，陪同賓客發現馬拉喀什隱祕之美。在專業攝影師指導下，行程將超越常規旅遊路線，無論初學者還是經驗豐富的攝影愛好者，都能在拍攝城市精髓的過程中提升攝影技巧，定格假期的完美時刻。

圖／安縵Aman提供

今年新增冥想陶藝工作坊，提供感受摩洛哥傳統陶藝的寧靜時光。整個春季期間都將舉辦探索星空觀星活動；阿加菲沙漠晚宴將帶賓客騎駱駝前往隱祕的柏柏爾宴會。安縵珍納隨後將於6月短暫關閉進行翻新，預計2025年秋季重新開放。