《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場 超值早鳥預售優惠開跑

《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場放大移師台北，超值預售優惠開跑！ 圖／富邦文教基金會提供

《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場，包含「沉浸式劇場Ｘ自由探索遊戲區ＸSTEAM磁力片創作Ｘ虎姑婆AR體驗 Ｘ可愛多米獸幼幼區」，五大特色、五感完整體驗，將在今年暑假於國立臺灣科學教育館盛大展開。

繼2024年底於高雄熱鬧開展、為無數大朋友小朋友創造美好回憶後，《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場將於2025年6月12日至10月12日在國立臺灣科學教育館，以放大十倍的寬闊展區、最高規格的沉浸式影像裝置、更多元的感官體驗與大小朋友們見面。

《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場放大移師台北，超值預售優惠開跑！ 圖／富邦文教基金會提供

《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場源於財團法人富邦文教基金會推出的同名兒童流行音樂節目，邀請黃韻玲、品冠、陳建瑋、旺福等知名音樂人，利用世界民謠為孩子創作了十首關於「恐懼」的歌曲，以音樂為核心討論孩子成長課題，透過溫暖而充滿力量的旋律，讓孩子學習面對情緒、認識自我。

而此次的展覽，便是以節目中風格多元的十首歌曲及動畫 MV 為本，以穿越兩個世界為主軸，結合 360 度全息投影、雷達感應等 XR 互動科技，將故事中的奇幻世界延伸至現實空間，為兒童打造一場充滿驚喜的探索旅程，讓孩子們隨著音樂精靈王子和虎姑婆一起走進可愛繽紛的立體街道，進入奇幻並充滿想像力的魔法森林。

《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場放大移師台北，超值預售優惠開跑！ 圖／富邦文教基金會提供

《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場以200多坪的空間打造五大專區，包含「沉浸式互動劇場」，玩樂不設限的「自由探索遊戲區」，讓孩子大聲表達自己的「虎姑婆AR體驗」，孩子們可以在這個大型遊戲場當中盡情玩耍、自由拼裝展場中的各式軟道具及幾何積木，鼓勵家長與小朋友同心協力，留下親子共創的作品與回憶。另外更貼心設置了「可愛多米獸幼幼區」，打造專屬於學齡前小孩的遊戲場域，讓不同年紀的孩子都能找到適合遊玩的空間。

《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場放大移師台北，超值預售優惠開跑！ 圖／富邦文教基金會提供

除此之外，此次展覽還特別安排虎姑婆相見歡的唱跳時光及「STEAM 磁力片創作課程」，給予孩子們更豐富的玩樂與創作體驗，在音樂、自由遊戲與互動體驗中啟發想像力與自信心。

全面升級的遊樂內容，相信即使是「二刷」、「多刷」的大小朋友們也一定能驚喜連連、攜手滿載而歸！《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場預售套票將於5月開賣，今年暑假，與孩子們攜手踏上這場寓教於樂的探索旅程吧！

《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場放大移師台北，超值預售優惠開跑！ 圖／富邦文教基金會提供

《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場

展覽期間：2025年6月12日至2025年10月12日

展覽地點：國立臺灣科學教育館7樓西側特展區 (111台北市士林區士商路189號)

票券預售期間：2025年 5月7日至 2025年6月11日

售票平台：ibon｜KKDAY｜UDN

預售票價：單人票NT$290 ｜ 親子票（一大一小）優惠價 NT$550 ｜ 家庭票（兩大兩小）優惠價 NT$999

主辦單位：財團法人富邦文教基金會｜沐河企業股份有限公司

官方網站： https://whoogupo.com/

購票連結： https://linktr.ee/WhooGupo

更多展覽資訊，敬請關注官方網站及官方Instagram：虎姑婆和他的朋友(@whoogupo)。