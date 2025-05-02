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肯德基「47折」神券再現！限時7天今起開搶

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
肯德基推出限時神級優惠「咔啦脆雞x6+原味蛋撻x6」只要333元。圖/肯德基提供
肯德基推出限時神級優惠「咔啦脆雞x6+原味蛋撻x6」只要333元。圖/肯德基提供

肯德基333神券再現，「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」的神級優惠今（5月2日）到5月8日限時7天，以超低「47折」的超狂優惠開搶。

只要輸入優惠代碼「40586」，堪稱炸雞與蛋撻界的夢幻聯姻、6塊咔啦脆雞+6個原味蛋撻即可以333元購得（原價708元、等同47折）。此外，外送還有限定加碼優惠：買一桶送一桶超值價456元，一次擁有一桶6塊經典美味的炸雞，還加贈樂享三拼小桶（包含8個香脆雞塊、一份美味中薯、以及一份QQ球），CP值爆表。

想取得優惠，可從肯德基官網或PK APP點選「專業外送」、選購餐點「外送限定優惠—炸雞買一桶送一桶」，直接加入購物車即可，外送團隊將在25分鐘內熱送到家。

肯德基另將於5月6日推出全新甜點「草莓奶油格子鬆餅」，外酥內軟的格子鬆餅搭配來自日本的「不沾手」奶油風味草莓果醬，甜而不膩，讓午茶時光更優雅療癒，單點價62元 ，搭配任一餐點還可加購享優惠價59元。

肯德基外送獨家買一桶送一桶，買6塊咔啦脆雞就送樂享三拼小桶（8塊雞塊+中薯1份+QQ球1份），優惠架456元。圖/肯德基提供
肯德基外送獨家買一桶送一桶，買6塊咔啦脆雞就送樂享三拼小桶（8塊雞塊+中薯1份+QQ球1份），優惠架456元。圖/肯德基提供
肯德基草莓奶油格子鬆餅全新上市。圖/肯德基提供
肯德基草莓奶油格子鬆餅全新上市。圖/肯德基提供

外送 肯德基 草莓

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