想當兵還要卡位？PANERAI前進義大利軍事基地限量35名

精品購買追求的不只有物品的消費，更包含了一種延伸的身份地位、體驗與心理追求。沛納海（PANERAI）從2019年起便開始發行年度、限量的「體驗版」腕表（Experiences Program），購買極限量的特殊表款將獲得一趟延伸的風格旅程；2025年品牌再度推出新款Submersible Chrono Marina Militare體驗版飛返計時碼表，進而重新呼喚了品牌的冒險精神、軍事傳承與義式風格等三項DNA。

沛納海與義大利海軍的合作始於1910年，後者向前者提出量身打造高性能、可靠腕表成為軍事行動的一部分，因此對於時間的精準度、防水性能、時間讀取的便利性都列入考量，同時沛納海並曾在1935年研發出Ref.2533表款的原型。

2025年的全新體驗版腕表（PAM01699）是從「義大利海軍航空隊」（Aviazione Navale）得到靈感，47毫米五級鈦金屬表殼的表背有著Aviazione Navale以及航空隊的隊徽，表款並使用具導柱輪結構的P.9100/R自動上鍊機芯，機芯所具有的飛返計時碼表功能可由單一按鈕進行歸零與重啟計時碼表功能。綠色粒紋霧面盤中是以以黑色漸層裝飾並塗覆以灰色的Super-LumiNova® X2夜光塗層，在低光源環境下有著更佳的照明閱讀便利度，表款並提供500米防水性能。