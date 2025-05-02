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想當兵還要卡位？PANERAI前進義大利軍事基地限量35名

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
沛納海新款Submersible Chrono Marina Militare體驗版飛返計時碼表（PAM01699），是從「義大利海軍航空隊」（Aviazione Navale）得到靈感。圖／PANERAI提供
沛納海新款Submersible Chrono Marina Militare體驗版飛返計時碼表（PAM01699），是從「義大利海軍航空隊」（Aviazione Navale）得到靈感。圖／PANERAI提供

精品購買追求的不只有物品的消費，更包含了一種延伸的身份地位、體驗與心理追求。沛納海（PANERAI）從2019年起便開始發行年度、限量的「體驗版」腕表（Experiences Program），購買極限量的特殊表款將獲得一趟延伸的風格旅程；2025年品牌再度推出新款Submersible Chrono Marina Militare體驗版飛返計時碼表，進而重新呼喚了品牌的冒險精神、軍事傳承與義式風格等三項DNA。

沛納海與義大利海軍的合作始於1910年，後者向前者提出量身打造高性能、可靠腕表成為軍事行動的一部分，因此對於時間的精準度、防水性能、時間讀取的便利性都列入考量，同時沛納海並曾在1935年研發出Ref.2533表款的原型。

2025年的全新體驗版腕表（PAM01699）是從「義大利海軍航空隊」（Aviazione Navale）得到靈感，47毫米五級鈦金屬表殼的表背有著Aviazione Navale以及航空隊的隊徽，表款並使用具導柱輪結構的P.9100/R自動上鍊機芯，機芯所具有的飛返計時碼表功能可由單一按鈕進行歸零與重啟計時碼表功能。綠色粒紋霧面盤中是以以黑色漸層裝飾並塗覆以灰色的Super-LumiNova® X2夜光塗層，在低光源環境下有著更佳的照明閱讀便利度，表款並提供500米防水性能。

正因為表款是與「義大利海軍航空隊」合作，表款的藏家將獲得於義大利普利亞大區之「格羅塔列」（Grottaglie）海軍航空基地為期三天的軍事體驗，重新領略義大利軍隊的紀律、參與軍事訓練、戰術模擬與直升機任務，感受義大利海軍航空隊日常作戰的全貌，以及手上Submersible Chrono Marina Militare體驗版飛返計時碼表的魅力。表款全球限量35只、台灣僅少量配額，想入列感受義式軍魂？要趁早了。

沛納海推出新款限量「體驗版」腕表（Experiences Program），帶人前進義大利普利亞大區之「格羅塔列」（Grottaglie）海軍航空基地。圖／PANERAI提供
沛納海推出新款限量「體驗版」腕表（Experiences Program），帶人前進義大利普利亞大區之「格羅塔列」（Grottaglie）海軍航空基地。圖／PANERAI提供
沛納海Submersible Chrono Marina Militare體驗版飛返計時碼表，五集鈦金屬、47毫米、P.9100/R自動上鍊飛返計時碼表機芯、時間與日期顯示，限量35只，訂價約219萬8,000元、最終實際價格以專賣店為主。圖／PANERAI提供
沛納海Submersible Chrono Marina Militare體驗版飛返計時碼表，五集鈦金屬、47毫米、P.9100/R自動上鍊飛返計時碼表機芯、時間與日期顯示，限量35只，訂價約219萬8,000元、最終實際價格以專賣店為主。圖／PANERAI提供
表殼的封閉式後底蓋有著Aviazione Navale航空隊的隊徽、限量編號。圖／PANERAI提供
表殼的封閉式後底蓋有著Aviazione Navale航空隊的隊徽、限量編號。圖／PANERAI提供

海軍 義大利 腕表

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