想當兵還要卡位？PANERAI前進義大利軍事基地限量35名
精品購買追求的不只有物品的消費，更包含了一種延伸的身份地位、體驗與心理追求。沛納海（PANERAI）從2019年起便開始發行年度、限量的「體驗版」腕表（Experiences Program），購買極限量的特殊表款將獲得一趟延伸的風格旅程；2025年品牌再度推出新款Submersible Chrono Marina Militare體驗版飛返計時碼表，進而重新呼喚了品牌的冒險精神、軍事傳承與義式風格等三項DNA。
沛納海與義大利海軍的合作始於1910年，後者向前者提出量身打造高性能、可靠腕表成為軍事行動的一部分，因此對於時間的精準度、防水性能、時間讀取的便利性都列入考量，同時沛納海並曾在1935年研發出Ref.2533表款的原型。
2025年的全新體驗版腕表（PAM01699）是從「義大利海軍航空隊」（Aviazione Navale）得到靈感，47毫米五級鈦金屬表殼的表背有著Aviazione Navale以及航空隊的隊徽，表款並使用具導柱輪結構的P.9100/R自動上鍊機芯，機芯所具有的飛返計時碼表功能可由單一按鈕進行歸零與重啟計時碼表功能。綠色粒紋霧面盤中是以以黑色漸層裝飾並塗覆以灰色的Super-LumiNova® X2夜光塗層，在低光源環境下有著更佳的照明閱讀便利度，表款並提供500米防水性能。
正因為表款是與「義大利海軍航空隊」合作，表款的藏家將獲得於義大利普利亞大區之「格羅塔列」（Grottaglie）海軍航空基地為期三天的軍事體驗，重新領略義大利軍隊的紀律、參與軍事訓練、戰術模擬與直升機任務，感受義大利海軍航空隊日常作戰的全貌，以及手上Submersible Chrono Marina Militare體驗版飛返計時碼表的魅力。表款全球限量35只、台灣僅少量配額，想入列感受義式軍魂？要趁早了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言