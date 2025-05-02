2025網路人氣標章出爐！《網路溫度計DailyView》公布網友第一季最愛品牌

大數據股份有限公司旗下全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》於今(2)日推出全新認證指標「2025網路人氣標章」，聚焦餐廳、飲品、數位金融、玩樂及住宿等5大領域19個主題。致力以數據探究社會現象、率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為，為社會、產業創造正面影響力，運用《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體每日更新全台網路聲量，讓消費者透過「口碑聲量排行榜」掌握人氣品牌與話題活動，品牌也能概略了解市場動態。大數據(股)公司營運長蔣志薇表示，全新揭曉的2025年第一季《網路人氣標章》榜單，共有近百家品牌脫穎而出。以月榜、季榜到年榜的評選機制，協助品牌在客觀、公正的數據基礎上持續精進自我、激發成長動能。同時，也讓消費者在品牌不斷優化產品與服務的過程中，逐步建立起信任與黏著度。期盼《網路人氣標章》能成為業界公認的「網路口碑米其林」，為品牌與消費者之間搭起透明、可信賴的橋梁。

「網路人氣標章」不只看聲量 評選機制考驗品牌聲譽穩定度

《網路溫度計DailyView》透過大數據分析媒體、社群、討論區及部落格等，利用關鍵字加上正負意見，率先以「網路聲量」角度推出口碑聲量排行、報導文章、數位專題及產業洞察報告等內容。全新的「網路人氣標章」收錄橫跨餐廳、飲品、數位金融、玩樂以及住宿等5大領域，包含各式餐廳、咖啡連鎖、手搖飲料、渡假飯店、親子飯店、全台商圈、觀光工廠、數位證券等19個主題類別。以每日更新的「口碑聲量排行」為評選名單，唯有連續三個月皆列於「口碑聲量排行」前十名且聲譽良好之品牌，才能獲得代表網友好評度的「網路人氣標章」，若連續四個季度皆能獲得標章，則能成為年榜名單，在在顯示標章的重要性。

餐飲、金融到住宿誰最夯？

網路溫度計DailyView

隨著 2025 年第一季度的完結，《網路溫度計DailyView》在今(2)日公佈了 2025 Q1 的「網路人氣標章」榜單，在米其林餐廳中，適逢春酒尾牙及過年連假，第一季入榜名單為台北文華東方酒店雅閣、台北喜來登大飯店請客樓、君品酒店頤宮 Le Palais及富錦樹台菜香檳敦北店；冬春交替之際，手搖飲料品牌無不卯足全勁，50嵐、先喝道 TAO TAO TEA、茶之魔手及CoCo都可進入榜單；鍋物連鎖相對競爭，小蒙牛頂級麻辣養生鍋、石二鍋、肉多多火鍋、狂一鍋、青花驕麻辣鍋、海底撈火鍋、涮乃葉及築間酸菜魚。

透過以客觀數據觀測網路聲量與好感度的排行榜單，推薦消費者跟著「網路人氣標章」按圖索驥，不論是聚餐、出遊、排行程，不用再煩惱，網友已經篩好攻略，準備打卡就對了！

第一季完整榜單

網路溫度計DailyView《網路人氣標章》

餐廳｜米其林星級

台北文華東方酒店－雅閣

台北喜來登大飯店－請客樓

君品酒店－頤宮 Le Palais

富錦樹台菜香檳（敦北店）

餐廳｜新來台名店

挽肉と米

橋村炸雞

PIERRE HERMÉ

POPEYES

うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店

餐廳｜鍋物連鎖

小蒙牛頂級麻辣養生鍋

石二鍋

肉多多火鍋

狂一鍋

青花驕麻辣鍋

海底撈火鍋

涮乃葉

築間酸菜魚

網路溫度計DailyView《網路人氣標章》

餐廳｜日式拉麵

一風堂 IPPUDO

一蘭拉麵

五之神製作所

鬼匠拉麵

麵匡匡

餐廳｜燒烤連鎖

肉次方 燒肉放題

姜滿堂

屋馬燒肉

茶六燒肉堂

森森燒肉Morimori yakiniku

焼肉スマイル（燒肉Smile）

餐廳｜中式連鎖

刁民酸菜魚

小蒙牛頂級麻辣養生鍋

享鴨

海底撈火鍋

海霸王餐廳

鼎泰豐

築間酸菜魚

餐廳｜西式連鎖

金色三麥

夏慕尼新香榭鐵板燒

NU PASTA

TASTy 西堤牛排

TGI FRIDAYS

餐廳｜韓式連鎖

朴庶韓國美食公社

姜滿堂

涓豆腐

朝鮮味

紫木槿韓國烤肉

橋村炸雞

韓鄉韓國料理

餐廳｜日式連鎖

肉次方 燒肉放題

爭鮮

茶六燒肉堂

壽司郎

藏壽司

餐廳｜東南亞連鎖

瓦城泰國料理

泰滾泰式火鍋 Rolling Thai

鍋泰暖泰式南洋鍋物

饗泰多 Siam More 泰式風格餐廳

飲品｜手搖飲料

50嵐

先喝道 TAO TAO TEA

茶之魔手

CoCo都可

飲品｜咖啡連鎖

85度C

成真咖啡 ComeTrue Coffee

客美多咖啡 Komeda's Coffee

星巴克 Starbucks

興波咖啡 Simple Kaffa

cama 現烘咖啡專門店

主題樂園

九族文化村

小人國主題樂園

六福村主題遊樂園

杉林溪森林生態渡假園區

東勢林場遊樂區

遠雄海洋公園

劍湖山世界主題樂園

麗寶樂園

觀光工廠

佐登妮絲城堡

雅聞湖濱療癒森林

緞帶王觀光工廠

休閒農場

武陵農場

埔心牧場

清境農場

福壽山農場

全台商圈

一中街商圈

士林觀光夜市商圈

大甲觀光商圈

北港鎮形象商圈

淡水老街商圈

數位金融｜數位證券

中國信託證券

永豐金證券

玉山證券

國泰綜合證券

富邦證券

群益金鼎證券

（以上各主題依照品牌名稱字首筆畫排列）

看更多網路溫度計文章

「2025 網路人氣標章」全新上線｜口碑界的米其林標章

KEYPO勇奪「2024 IT Matters Awards-社會影響力產品獎」 大數據2025年啟動IPO公開發行時事 KEYPO勇奪「2024 IT Matters Awards-社會影響力產品獎」 大數據2025年啟動IPO公開發行

2025全台十大人氣商圈排行出爐！夜市、老街、超夯景點一次看

五星飯店2025吸客全攻略！2024聲量年成長黑馬揭曉

誰是好老闆？Yourator攜手大數據頒發雇主品牌大賞 國泰金控獲好評影響力大獎