全家Fami!ce × bb.q CHICKEN新推「蜂蜜柚橘霜淇淋」

隨著初夏腳步來臨，讓人忍不住想來點冰涼消暑的甜品。全家便利商店Fami!ce霜淇淋率先推出話題聯名，與全球最大連鎖韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN合作，於5月5日起推出酸甜清新的「蜂蜜柚橘霜淇淋」，以柚子果汁結合龍眼蜜，再搭配橘香風味，是專為夏日打造的酸甜沁涼滋味，5月5日至5月7日限時3天「全家」會員APP「隨買跨店取」更推出Fami!ce霜淇淋5支188元優惠。

「全家」Fami!ce霜淇淋以聯名、口味升級與季節限定等創新策略，擄獲廣大消費者的味蕾，每月銷售皆突破百萬支，為全台最大霜淇淋店，根據銷售觀察，霜淇淋夏季銷量對比冬季可翻倍成長，且消費者夏天偏好享用茶飲、水果等較清爽型的口味。

迎接初夏，「全家」Fami!ce夏日口味首發，攜手全球最大連鎖韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN，以蜂蜜蒜味炸雞和柚香鮮蝦PIZZA等店內熱銷商品，結合韓國國民飲品蜂蜜柚子茶為靈感，推出「蜂蜜柚橘霜淇淋」，主打清爽不膩，融合柚子果汁與龍眼蜜，再添加橘子果汁提升層次香氣，冰涼中帶有自然果香，最後再帶出蜂蜜甜味回甘，特別適合餐後解膩或午後療癒，是初夏最受期待的雪酪口感霜淇淋。後續「全家」也將持續攜手bb.q CHICKEN推出更多元美味商品。

根據「全家」銷售觀察，隨著季節轉為夏季，店舖販售冰品可較秋冬高出2～3倍銷量，搭配霜淇淋熱銷檔期，「全家」即日起於線上線下同步推出「國際冰品在全家」抽抽樂活動，集結Lavelee、Tank Boy、SEOJU、FUTABA、Yogo、ICC、31BR、哈根達斯等超過百款海外直輸人氣冰品，更邀請台灣人氣天團Energy擔任夏日沁涼大使，號召消費者來「全家」體驗最涼爽的夏季盛會。

即日起至5月27日凡於實體店舖單筆購買任兩件國際冰品，即可於收銀機面板玩一次抽獎遊戲，單筆消費每人最多可抽3次，有機會獲得第二件0元、任兩件66折、77折、88折等驚喜優惠。即日起至5月20日「全家」會員每日還可於APP遊玩2次國際冰品轉盤遊戲，可獲得冰品折價券，通通有獎。

「全家」國際冰品推薦必吃口味，包括通路獨家販售Lavelee水蜜桃口味冰棒、玉蜀黍牛奶冰棒、Tank Boy奇異果風味冰棒、蘋果風味冰棒、SEOJU冰心芒果煉乳雪糕、Yogo乳酸風味冰棒等。此外，單筆購買Niseko品牌系列冰品（雪糕／雪派／杯冰）任選6件，還可免費兌換獨家贈品Niseko羊蹄山杯1個，限量送完為止。