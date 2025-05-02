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跟著電影去旅行！中山73「戀戀鐵道」4部經典鐵道電影免費索票

聯合報／ 文／Orion
《青春18×2 通往有你的旅程》。圖／中山73影視藝文空間提供
《青春18×2 通往有你的旅程》。圖／中山73影視藝文空間提供

跟著電影去旅行！慶祝台中車站建站120週年，台中市小型藝術電影院「中山73影視藝文空間」五月份規劃焦點主題「戀戀鐵道」，推出《看海的日子（台語版）》、《戀戀風塵（數位修復版）》、《南方，寂寞鐵道》，以及《青春18×2 通往有你的旅程》共4部以鐵道故事為背景的電影免費放映活動，邀影迷與鐵道迷一起享用電影盛宴。

「中山73「戀戀鐵道」焦點主題用電影說故事，與電影一起去「旅行」，本次播放名作有金馬名導王童導演、勇奪金馬獎最佳女主角、最佳女配角雙料大獎的《看海的日子》，也是影后陸小芬的經典代表作品；侯孝賢執導、朱天文編劇、李屏賓攝影的《戀戀風塵》，改編自作家吳念真的初戀往事，描寫六○年代年輕人離鄉背井、出外打拚，反映對當時台灣社會環境。

《戀戀風塵（數位修復版）》。圖／中山73影視藝文空間提供
《戀戀風塵（數位修復版）》。圖／中山73影視藝文空間提供
圖／中山73影視藝文空間提供
圖／中山73影視藝文空間提供
《南方，寂寞鐵道》。圖／中山73影視藝文空間提供
《南方，寂寞鐵道》。圖／中山73影視藝文空間提供

還有話題電影包括紀錄片《南方，寂寞鐵道》，該片歷時六年完成，挖掘台灣最後一條電氣化鐵路「南迴線」的艱辛過程，透過老火車、老月台、工程師、挖隧道工人以及三代傳承的鐵道員，喚醒塵封記憶；台灣男神許光漢主演、日本女星清原果耶領銜主演的《青春18×2 通往有你的旅程》，劇情從火車站出發，展開一段找回初戀的青春旅程....

活動內容以現場和官方公告為準，觀影辦法與索票方式可洽「中山73影視藝文空間」官方臉書查詢。

「中山73影視藝文空間」五月份規劃焦點主題「戀戀鐵道」。圖／中山73影視藝文空間提供
「中山73影視藝文空間」五月份規劃焦點主題「戀戀鐵道」。圖／中山73影視藝文空間提供
「中山73影視藝文空間」5月放映場次表，（如有更動以官方公告和現場公告為準）場次表連結。圖／中山73影視藝文空間提供
「中山73影視藝文空間」5月放映場次表，（如有更動以官方公告和現場公告為準）場次表連結。圖／中山73影視藝文空間提供

鐵道迷 電影 青春

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