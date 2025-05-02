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「愛心火山披薩」熔岩起司大噴發！達美樂母親節限定

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
達美樂母親節限定款「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」。圖/達美樂提供
達美樂母親節限定款「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」。圖/達美樂提供

達美樂繼日前重磅上市、全台限量300個「御品帝王蟹愛心火山披薩」，主打將整隻帝王蟹搬上披薩掀起話題後，接力推出澎湃海味「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」，選用頂級龍蝦沙拉與厚實干貝，還有加量20%的熔岩起司，母親節全家團聚沾著吃更有趣。

達美樂歡慶母親節推出澎湃的「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」套餐，結合頂級龍蝦及厚實干貝的愛心火山披薩加一個經典手拍大披薩，搭配豐富的副食選項，包含蝴蝶酥、香烤雞條，以及大可樂1瓶，優惠價1,369元（原價2,561元）。也有適合小家庭享用的寵愛媽咪B套餐，提供單個大「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」搭配烤雞條15條、蝴蝶酥8塊及大可樂1瓶，優惠價999元（原價1,861元）。

此外，同步限時推出6入熔岩可可馬芬，加購369元。

「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」選用頂級龍蝦及厚實干貝，套餐搭配烤雞條跟蝴蝶酥跟大可樂，還有熔岩可可馬芬。圖/達美樂提供
「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」選用頂級龍蝦及厚實干貝，套餐搭配烤雞條跟蝴蝶酥跟大可樂，還有熔岩可可馬芬。圖/達美樂提供

愛心 披薩 母親節

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