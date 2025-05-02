10分鐘快充可走24小時？李棟旭手上精品根本黑科技！

堪稱瑞士平價入門首選鐘表品牌的天梭表（TISSOT）近日再度發表年度新品：結合Vegan皮表帶、環保太陽能的PRC 100 Solar腕表近日上市，並由品牌大使、韓國人氣男星李棟旭拍攝了多組形象視覺，展現TISSOT實搭、帥氣的多變面向。

39毫米的PRC 100 Solar太陽能腕表是以Lightmaster太陽能技術打造特殊面盤，可將無論是人造光和自然光轉化為動能，並透過ZEBRA彈性連接器傳輸至F06.615瑞士製造石英機芯，同時多餘的能量則儲存在可充電電池中，一旦電池滿電之後、可在完全黑暗中持續使用14個月；表款同時具備「快充」特性，只要在陰天、戶外下進行10分鐘光照，即可讓電池持續24小時持續運作。

表款亦特別設定了貼心的「低電量」模式：只要看到秒針每4秒才跳動1次，便會知道需要為表款進行「補光」充電；面盤中的指針、時標都塗覆以夜光塗層，防水性能則達100米。同時由於環保、永續概念持續受到公眾關心，TISSOT也為了此款PRC 100 Solar提供了Vegan純素皮表帶的選項，使用仙人掌材質製造，可有效排出汗氣、帶來與傳統皮表帶不同的舒適配戴體感。

表款共有五種款式，依表帶、色澤不同，約自14,000元至16,900元不等，另有34毫米的四種款式，則將在夏天實際到貨時開賣。