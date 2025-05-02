星宇航空派它追「粉紅超跑」 粉絲心動以為模型車好想買

「粉紅超跑」白沙屯媽祖南下雲林縣北港朝天宮進香，累計超過32萬人報名，創歷史新高。星宇航空推出「累了請上車」公益巴士，加入「神」助攻行列。昨天在臉書粉專公布照片，引起粉絲騷動，以為推出模型車的周邊商品，直呼「好想買」。

「星宇航空 ╳ 白沙屯媽祖」在白沙屯媽祖10天9夜進香期間，將送出STARLUX結緣品，還有「累了請上車」公益巴士，自5月2日至5月11日，每天上午10時至下午4時，於進香隊伍尾端提供服務。

由於巴士的外觀顏色粉嫩、媽祖圖案精美，加上粉專曝光的俯視巴士照片，乍看像極模型車。有網友留言詢問，第一眼看以為模型車，打趣問購買的網址連結；星宇航空小編回覆，「是真的車唷」。

其他網友表示，「+1差點想問在哪購買」、「+1剛以為是收藏小車車」、「我還準備要下手買模型車欸，結果是大車車」、「好可愛的巴士」、「粉紅超跑搭配粉紅巴士」、「好想去搭啊」、「希望有緣可以遇到」、「求出模型車」、「許願製作小模型車販賣，這樣才能收藏啊」。

●星宇航空結緣品發放：

5月2日：10:00-16:00，發放地點將依進香路線調整。

5月3日：10:00-16:00，雲林縣北港鎮民主路69之1號（阿瘦皮鞋北港店外）。

5月6日、5月7日：10:00-16:00，發放地點將依進香路線調整。

5月11日：10:00-16:00，苗栗縣通霄鎮白西106之9號。