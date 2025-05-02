只靠手機搞定旅遊行程 可樂推App限定折扣 團旅47折起

用一支手機搞定旅遊行程的民眾愈來愈多，不少旅遊業者也看準趨勢，紛紛優化App服務。可樂旅遊就表示，App自去年中改版以來，下單人次呈現3倍成長，前三大購買商品類別為團體旅遊、票券及機票，目前整體比例占B2C通路達4成以上。

可樂旅遊說，將於5月9日推出「App限定」搶購活動，凡下載可樂旅遊App登入會員，並透過App下單，即可享指定國外團體旅遊商品47折起優惠，出發地涵蓋台北、台中、高雄，最低免萬元就能出國度假。

除了舊會員的優惠行程外，可樂旅遊也鎖定新用戶，推出新會員加入還可以一鍵領取「千元大禮包」，可直接折抵團體旅遊、機票、訂房、票券等商品。同時也考量旅客資安問題，可樂旅遊領先業界導入「FIDO生物辨識」技術，旅客可直接利用臉部辨識或指紋認證等方式登入App，省去輸入帳號密碼的麻煩，也提升個人資料的安全性。

為回饋旅客，可樂旅遊說，5月9日推出「App限定」搶購活動，「首爾樂天雙主題、景福宮韓服遊5日」保證入住兩晚國際五星飯店，原價3萬3500元，打47折，App下單優惠1萬5800元起。「北海道旭山動物園、瀧野鈴蘭花季5日」現折萬元，2萬4888元起，函館、旭川雙點進出，從道南玩到道北不走回頭路。東南亞親子推薦「曼芭綠山動物園、安帕瓦府漫遊5＋1日」1萬2499元起，一次玩遍曼谷及芭達雅，還能享受道地泰式古法按摩。

長線則有「雪梨印象港灣、藍山國家公園7日」市場最低價3萬5800元起，特別安排遊船一邊品嘗三道式晚餐，一邊從海上欣賞雪梨港風光。「土耳其熱氣球升空、番紅花城、世界文化遺產10日」下殺5萬7900元起，安排卡帕多奇亞五星飯店連住兩晚，體驗世界級熱氣球之旅。「漫遊羅馬假期、威尼斯水之都9日」促銷價6萬2900元起，一次走遍佛羅倫斯、威尼斯、比薩斜塔等必訪行程，來一趟藝術與文化兼具的歐洲之旅。

此外，台中出發限定「高松四國大步危遊船、雲之上檮原町5日」優惠2萬1888元起，搭乘星宇航空直飛日本，探訪有日本最古老的溫泉稱號的道後溫泉。高雄出發「首爾濟扶島纜車、愛妓峰和平公園5日」每人萬元有找，保證入住1晚國際五星飯店，大啖韓式燒肉吃到飽、米其林必比登推薦豬腳、蝦醬排骨湯等在地美食。