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法式甜點店吃到飽今喊停 網友酸關店...店家回「入土為安」引戰
知名嘉義市芙甜法式點心坊，2年多前推出甜點吃到飽，因食材漲，由一人660元漲到720元，仍受客人歡迎，老闆忙母親節訂單又人手不足，日前臉書粉專公告吃到飽只到今天，母親節過後不一定恢復，引發酸民留言，「怎麼不去搶銀行啊，建議關店」；老闆回「祝福您改天入土為安」，但也註明「開玩笑的」，引發討論。
這家位在嘉市民權路上的知名甜點店，開業13年，馮姓老闆發文說，「甜點吃到飽只到今天，原因是原物料太貴了，忙母親節訂單又人手不足」，消息公布，天天客滿，老闆及員工忙不停，部分客人專程從台北搭高鐵來嘉享用。
外觀像焦糖泡芙塔的「聖多諾黑」，口感酥脆，是法國人過耶誕最常吃的甜點之一，1個就要230元，吃到飽方案客人搶吃光；還有蛋糕捲跟抹茶千層等10多項各式甜點。
吃到飽活動今天喊停，臉書上卻被酸民留言嗆「閉店」，馮姓老闆回敬：「祝福您改天入土為安」，引起討論。有不少客人支持老闆說，「好好笑！怎麼這麼多自以為股東，管人家店要怎麼開。店家也沒逼你消費，在那543，人性真醜陋。」也有人說，店家都有自己規則，有自己的考量，用不著這樣。
馮姓老闆說，酸民留言讓他覺得莫名其妙，他習慣用比較幽默方式回覆。每天提供10多種甜點，每個品項1、200元，店內座位只有13個，吃到飽720元，還有咖啡喝，原物料漲價人力不足，接下來衝刺母親節訂單，不得不取消吃到飽方案。
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