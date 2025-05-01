為星戰日暖身！黑武士發光一卡通、CASETiFY配件快收藏

迎接5月4日星戰日，星戰迷的口袋又要破洞啦！從會發光的黑武士一卡通，到充滿銀河科技感的手機配件，每一款都展現滿滿誠意與收藏價值，不論是為了日常使用，還是想珍藏經典角色，這波聯名絕對值得入手。

一卡通特別推出限量1,600張「STAR WARS《黑武士》發光一卡通」，讓星戰迷們有機會將這股強大的原力收藏於掌中。只要輕輕感應，黑武士的光劍和雙眼瞬間亮起紅色光芒，彷彿黑暗原力在你手中奔騰。獨特設計讓一卡通不僅是交通票卡，更是一件值得珍藏的夢幻逸品。精緻的黑武士造型，搭配感應發光功能，再加上質感滿分的收藏包裝，自用送禮都走路有風。

STAR WARS《黑武士》發光一卡通即日起在7-ELEVEN OPENPOINT和一卡通蝦皮商城正式販售，每張售價650元。一卡通蝦皮商城更特別推出獨家優惠，凡於蝦皮商城內購買任一STAR WARS系列一卡通，即可享590元加價購的折扣。

配件品牌CASETiFY當然也不會錯過這個重要的節日，宣布星際大戰聯名強勢回歸，此次全新聯名系列以來自星戰銀河的精密科技為靈感，推出多款珍藏級限量款電子配件，包括「STAR WARS客製化手機殼：反抗軍與帝國軍團」採用經典字體，可自由選擇效忠陣營；真實重現黑武士達斯維德的呼吸聲，讓整個宇宙震撼的「黑武士珍藏版立體耳機保護殼」；還有鑲嵌機器人夥伴C-3PO與R2-D2的「STAR WARS手機吊飾」等，更有多款精心設計的手機殼款式等著星戰迷來收藏。