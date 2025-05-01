避暑、觀星、親子遊 清境見晴花園度假山莊推出全包式行程

避暑、觀星、親子遊全都包！位於南投清境的「見晴花園度假山莊」，配合2025年南投星空季活動，推出全包式優惠行程，即日起至10月31日，四人同行平日最低只要7,900元，就能享一泊二食住宿及四人觀星活動或合歡山半日遊，還能同時收集台灣觀光一百亮點南投景點抽獎。

南投清境地區是許多國人的避暑勝地，也是東南亞遊客喜愛的旅遊景點，除了夏季涼爽，冬季也能感受到東南亞地區所沒有的溫帶冷冽氣候，更有全台唯一的暗空公園，在天氣晴朗的夏夜，更是大熱門活動。

位在距離青青草原六分鐘車程的見晴花園度假山莊，園區分為民宿區及時下最熱門的豪華露營體驗區，供旅客選擇體驗。融合都鐸式與歐式鄉村風格的建築外觀，坐落在落羽松林間，群山環繞，更可遠眺合歡山及翠峰，住上一晚，短暫遠離城市喧囂煩惱，將所有壓力交付山林，好不舒心。

帳篷區則有各式不同傳統民宿或飯店的體驗，深刻連結山林氣息，同時提供民宿旅館的便利性。更有全台唯一的樓中樓帳篷可供體驗，非常適合想帶小朋友體驗、又苦無裝備的親子族群，園區多樣的房型選擇，即使帶上長輩也無須擔心。

見晴花園度假山莊住房均含早晚餐，晚餐可以吃到清境地區特色擺夷料理，以及選用眾多在地特色食材入菜的台式熱炒，還可以搭配夜間觀星活動，專車帶領旅客前往暗空公園，專業導覽老師帶領之下認識天文星象，感受沐浴在成千上萬繁星中的震撼，永生難忘。

隔天可以搭配合歡山看日出或者半日遊行程，感受一日四季的奇妙體驗。回程伴手禮除了山上好吃的高山蔬菜水果外，也不要錯過帶來滿滿幸福滋味的甜點。

發跡於清境的「Cona’s妮娜巧克力」，有多款融合南投在地食材的得獎巧克力，《紅玉茶巧克力夏威夷果》以在地紅玉茶結合巧克力搭配夏威夷果，尾韻茶香中和了巧克力的甜蜜感，連續多年獲得國際巧克力大獎金銀獎。

另外，《百香果文山包種茶杏仁巧克力》在巧克力中，加入埔里在地百香果及坪林文山包種茶，酸甜平衡中嚐得到文山包種茶清新香氣，也是國際巧克力比賽常勝軍。

位在埔里的「Cona’s妮娜巧克力夢想城堡」，更是南投不可錯過的景點之一，不只有美味巧克力可以品嚐，城堡內免費的歐式宮廷禮服，也非常適合親子同遊變裝，在城堡留下美麗的照片。

2024年8月開幕的人氣景點「日月町」，絕美白色日系風格建築是這半年來網美必去景點，各種可愛的餐車市集，或者在蔦屋咖啡廳欣賞窗外山景，享用美味餐點，都非常適合作為旅程的完美結束。