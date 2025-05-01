義籍星廚首席弟子領軍 「你家樓下」母親節限定套餐曝光

義大利米其林一星名廚Christian Milone的台灣首席弟子、主廚林耀輝領軍的台北餐廳「你家樓下 downstairs」，為迎接母親節，在5月10日、11日連續兩天不分午、晚餐，推出「主廚特製法國白蘆筍饗宴」，以季節限定的白蘆筍入菜，搭配象徵母愛的食材設計出多道菜色，用料理向媽媽們致敬。

這次的限定套餐，從冷前菜開始就充滿巧思。以「酥炸半熟蛋搭配魚子醬乾蔥奶油」揭開序幕，流心蛋外層裹上起司與麵包粉酥炸，搭配乾蔥奶油泡沫、柑橘油醋和季節生菜，蛋黃切開時緩緩流出，宛如孕育生命的象徵。接續端上的是「番茄甜蝦手工麵」，鮮紅色澤來自聖女小番茄與濃郁蝦汁，點綴紅色花瓣，寓意對母親的熱烈愛意。

接下來則以「蔬菜之后」白蘆筍為主軸，打造出多道風味，包括「白蘆筍奶油濃湯」，結合法國白蘆筍、馬鈴薯、洋蔥與法式辣椒炒甜玉米、香脆火腿絲，湯頭鹹香甜辣、層次豐富；「炭烤F1紐約客牛排與白蘆筍配綠胡椒醬汁」，將牛排炭香與蘆筍鮮甜完美結合，抓住春天尾聲的氣息。

甜點則端出「翻轉檸檬白蘆筍蛋白餅」，以檸檬蛋白霜、自製檸檬奶醬、春季水果、糖漬白蘆筍組合，酸甜中帶微苦，象徵母親養育之路的甘苦交織，並以純白色系呼應母愛的聖潔。母親節「主廚特製法國白蘆筍饗宴」，售價為3680元（主餐牛）＋10%及3280元（主餐羊）＋10%，建議提前預約，以免向隅。

【你家樓下 downstairs】

地址：台北市大安區仁愛路四段406之1號1樓

電話：02-2703-8689

營業時間：週二至週六午餐11:00-14:00、晚餐18:00-22:30，週日、週一公休

訂位：https://reurl.cc/V0jNXy