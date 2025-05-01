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GUCCI夏日度假形象發表 歪斜手寫字體為心靈暖充電

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI發表了2025夏日度假系列，以海灘、別墅、泳池為靈感，呼喚出夏日的度假愜意。圖／GUCCI提供
GUCCI發表了2025夏日度假系列，以海灘、別墅、泳池為靈感，呼喚出夏日的度假愜意。圖／GUCCI提供

夏天總在一年四季中扮演了最熱情、最有生活感的季節。GUCCI發表了2025夏日度假形象廣告，以義大利傳統海濱的露天泳池「Libo」為主題，並邀請美國女星Daisy Edgar-Jones、加拿大男星Aliocha Schneider與英國演員David Jonsson入鏡，捕捉夏日的輕快悠閒與即興時光。

攝影師Jim Goldberg鏡頭下，鏡頭時而以熱鬧的畫面聚焦在群星們的親密相處，時而鏡頭拉長並將度假別墅或從石磚兩處湧現的綠意、又或一雙沙灘上精緻的皮拖鞋予以捕捉。紅、蘭、黑、白色的手寫字像有了生命般在海岸線、天空遠方、在山稜邊際化為一句又一句的心靈小語，讓人的心神忍不住抽離了現實、投寄以遠方，並透過影像中紅粉雙色的GG Logo海灘巾、寬大的咖啡色麂皮Softbit包款、螢光綠色的教框太陽眼鏡、Flora花卉主題的小可愛上衣，提前讓人看見了2025夏日假日的精彩可能。

GUCCI 2025夏日度假系列呈現了豐富全系列新品，像是具柔軟皮革與方正輪廓的新款GG Marmont肩背包系列，將1970年代的GG字母以金屬釦飾的手法重現；GG CHROMA系列則從海面反射的靈動光暈轉化為設計：海洋藍漸層色彩與GG Icon塗層帆布的結合，帶來了大型托特包、Gucci Re-Web運動鞋，從色彩喚起心理的澎湃與高昂、也像對著她（或他）的主人無聲地吶喊：「快放下手邊工作跟我一起去度假吧！」

前往海灘，怎麼少得了輕快衣物、配件與珠寶？新款的GUCCI太陽眼鏡與Interlocking G系列珠寶除了是遮擋陽光的小幫手、也可以是招來新人際關係的開運小物，在歐洲或亞洲任一處陽光下的海灘邊、閃耀愜意氣場。

GUCCI 2025夏日度假系列由攝影師Jim Goldberg掌鏡，並邀請Daisy Edgar-Jones、Aliocha Schneider與David Jonsson成為影像主角。圖／GUCCI提供
GUCCI 2025夏日度假系列由攝影師Jim Goldberg掌鏡，並邀請Daisy Edgar-Jones、Aliocha Schneider與David Jonsson成為影像主角。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit平底拖鞋，28,400元。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit平底拖鞋，28,400元。圖／GUCCI提供
GUCCI 編織水桶迷你包，61,100元。圖／GUCCI提供
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GUCCI Marina 大圓盤、一式2只，14,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Marina 大圓盤、一式2只，14,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI GG CHROMA後背包，99,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI GG CHROMA後背包，99,300元。圖／GUCCI提供

攝影師 珠寶 眼鏡

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