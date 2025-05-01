梵克雅寶永恆綻放的愛心金質花束 溫柔光芒獻給媽媽

春天和煦的陽光，溫暖了自然萬物，為甦醒的大地撒上一片金色的柔軟，滋養了蓬勃生長的樹花草樹木、孕育了各種活力充沛的動物，有如大地的母親。一直以來以大自然為一大靈感泉源的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），對於時節的遞嬗、生命的變化特別敏銳，俯拾春風暖陽，都能是創作的素材；在這個滿載深情的五月，梵克雅寶以Frivole系列燦爛著流光溢彩的永恆花束，為天下的媽媽獻上最溫柔的祝福。

靈感取自自然界的繁花，Frivole系列由三瓣立體纖細的心形花瓣組成一朵花，以18K金雕琢出輕盈立體的花朵造型，花瓣邊緣微微翹起，如同被微風輕撫，在光影間閃爍柔和的光芒。黃金與玫瑰金的光澤交織出細膩層次，有的花瓣是光潔燦亮的鏡面拋光K金，有的是瑰麗奪目的鋪鑲美鑽，再點綴單顆美鑽為花蕊。花瓣隨著春日陽光流轉而閃耀的迷人光彩，映照著母愛的溫暖與堅韌，每一件作品以極致工藝凝結自然之美，也乘載著子女心中那份難以言喻的敬愛與感謝，讓平凡日常，因為一抹璀璨而格外動人。

梵克雅寶自1900年代創立之初便擅長於創作繽紛的珠寶花卉，並早於1920年代開始在作品中採用傳統鏡面拋光工藝，金光璀璨的折射在陽光下熠熠生輝。至1930年代更以嫻熟於創作各式立體花束造型的珠寶。誕生於2003年的經典Frivole系列，融會多種工藝技術製作，活用品牌自1920年代便享譽的傳統鏡面拋光手法製作立體金質花瓣，所有珠寶均以人手仔細打磨，釋放金屬自身的光芒。

鋪鑲美鑽的花瓣更用上傳統鏤空技藝雕琢，確保光線穿透美鑽，火光閃耀。花朵上的鑽石都經科學鑑別和品牌制定的專業要求兩重篩選程序，嚴選成色須達D至F級，淨度則在IF至VVS級的優質鑽石，以求綻放出最動人的火光。梵克雅寶的每一件珠寶都不僅是藝術創作，更是一段情感的延續；Frivole充滿生命力的金質光芒，形如愛心的花瓣簇擁成花，生動地重塑春風拂來花卉舞動的靈動美態，是回應春陽般溫暖母愛的絕佳首選。