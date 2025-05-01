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梵克雅寶永恆綻放的愛心金質花束 溫柔光芒獻給媽媽

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Frivole耳環，小型款，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，19萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole耳環，小型款，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，19萬6,000元。圖／梵克雅寶提供

春天和煦的陽光，溫暖了自然萬物，為甦醒的大地撒上一片金色的柔軟，滋養了蓬勃生長的樹花草樹木、孕育了各種活力充沛的動物，有如大地的母親。一直以來以大自然為一大靈感泉源的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），對於時節的遞嬗、生命的變化特別敏銳，俯拾春風暖陽，都能是創作的素材；在這個滿載深情的五月，梵克雅寶以Frivole系列燦爛著流光溢彩的永恆花束，為天下的媽媽獻上最溫柔的祝福。

靈感取自自然界的繁花，Frivole系列由三瓣立體纖細的心形花瓣組成一朵花，以18K金雕琢出輕盈立體的花朵造型，花瓣邊緣微微翹起，如同被微風輕撫，在光影間閃爍柔和的光芒。黃金與玫瑰金的光澤交織出細膩層次，有的花瓣是光潔燦亮的鏡面拋光K金，有的是瑰麗奪目的鋪鑲美鑽，再點綴單顆美鑽為花蕊。花瓣隨著春日陽光流轉而閃耀的迷人光彩，映照著母愛的溫暖與堅韌，每一件作品以極致工藝凝結自然之美，也乘載著子女心中那份難以言喻的敬愛與感謝，讓平凡日常，因為一抹璀璨而格外動人。

梵克雅寶自1900年代創立之初便擅長於創作繽紛的珠寶花卉，並早於1920年代開始在作品中採用傳統鏡面拋光工藝，金光璀璨的折射在陽光下熠熠生輝。至1930年代更以嫻熟於創作各式立體花束造型的珠寶。誕生於2003年的經典Frivole系列，融會多種工藝技術製作，活用品牌自1920年代便享譽的傳統鏡面拋光手法製作立體金質花瓣，所有珠寶均以人手仔細打磨，釋放金屬自身的光芒。

鋪鑲美鑽的花瓣更用上傳統鏤空技藝雕琢，確保光線穿透美鑽，火光閃耀。花朵上的鑽石都經科學鑑別和品牌制定的專業要求兩重篩選程序，嚴選成色須達D至F級，淨度則在IF至VVS級的優質鑽石，以求綻放出最動人的火光。梵克雅寶的每一件珠寶都不僅是藝術創作，更是一段情感的延續；Frivole充滿生命力的金質光芒，形如愛心的花瓣簇擁成花，生動地重塑春風拂來花卉舞動的靈動美態，是回應春陽般溫暖母愛的絕佳首選。

在梵克雅寶的世界裡， Frivole系列以花朵盛放的光輝，為母親的優雅、溫柔與力量，細緻刻畫下永恆印記。無論是細緻日常，或是值得珍藏的重要時刻，皆以輕盈姿態，靜靜陪伴在側。今年母親節，讓這些蘊含美好寓意的珠寶，成為傳遞心意的最佳語言，將愛意如光、如花、如時光，靜靜閃耀於每個溫柔動人的瞬間。

Frivole戒指，8朵花，18K黃金鑲嵌鑽石，35萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole戒指，8朵花，18K黃金鑲嵌鑽石，35萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole項鍊，9朵花，18K黃金鑲嵌鑽石，75萬元。圖／梵克雅寶提供
Frivole項鍊，9朵花，18K黃金鑲嵌鑽石，75萬元。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹梵克雅寶Frivole系列戒指與手鍊。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹梵克雅寶Frivole系列戒指與手鍊。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹梵克雅寶Frivole系列黃K金鑲鑽珠寶。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹梵克雅寶Frivole系列黃K金鑲鑽珠寶。圖／梵克雅寶提供
Frivole吊墜，小型款，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，12萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole吊墜，小型款，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，12萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole手鍊，7朵花中型款，18K黃金鑲嵌鑽石，60萬元。圖／梵克雅寶提供
Frivole手鍊，7朵花中型款，18K黃金鑲嵌鑽石，60萬元。圖／梵克雅寶提供
Frivole手鍊迷你款，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，15萬元。圖／梵克雅寶提供
Frivole手鍊迷你款，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，15萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole吊墜小型款與耳環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole吊墜小型款與耳環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Frivole吊墜，大型款，18K黃金鑲嵌鑽石，17萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole吊墜，大型款，18K黃金鑲嵌鑽石，17萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole手鍊，5朵花，18K黃金鑲嵌鑽石，40萬元。圖／梵克雅寶提供
Frivole手鍊，5朵花，18K黃金鑲嵌鑽石，40萬元。圖／梵克雅寶提供
Frivole項鍊，9朵花，18K黃金鑲嵌鑽石，75萬元。圖／梵克雅寶提供
Frivole項鍊，9朵花，18K黃金鑲嵌鑽石，75萬元。圖／梵克雅寶提供
Frivole耳環小型款，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，19萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole耳環小型款，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，19萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole吊墜大型款，18K黃金鑲嵌鑽石，17萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole吊墜大型款，18K黃金鑲嵌鑽石，17萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole手鍊，5朵花，18K黃金鑲嵌鑽石，40萬元。圖／梵克雅寶提供
Frivole手鍊，5朵花，18K黃金鑲嵌鑽石，40萬元。圖／梵克雅寶提供
Frivole手鍊，7朵花中型款，18K黃金鑲嵌鑽石，60萬元。圖／梵克雅寶提供
Frivole手鍊，7朵花中型款，18K黃金鑲嵌鑽石，60萬元。圖／梵克雅寶提供
Frivole吊墜小型款，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，12萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole吊墜小型款，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，12萬5,000元。圖／梵克雅寶提供

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