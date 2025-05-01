紐約最火漢堡Shake Shack來台有譜？ 網：已申請商標

號稱全美國紐約市最好吃的「Shake Shack」漢堡來台有譜？最近有網友在Threads上貼出「Shake Shack」在台申請商標案的截圖，讓許多網友興奮敲碗，「我不太愛吃漢堡，但這真的很好吃」、「起司波浪薯條好吃誒」、「支持Shake Shack來台灣」。

根據網友所分享的截圖，上方是「Shake Shack」的LOGO，下方標註是新申請案「SHAKE SHACK & Burger logo(in green)(in center)」，申請日期是今年的3月14日，商品或服務名稱為「餐廳服務」，申請人則是「美商SSE智財有限責任公司」。