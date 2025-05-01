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紐約最火漢堡Shake Shack來台有譜？ 網：已申請商標

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
波浪薯條（中）也是「Shake Shack」招牌之一。圖／摘自IG（＠shakeshack）
波浪薯條（中）也是「Shake Shack」招牌之一。圖／摘自IG（＠shakeshack）

號稱全美國紐約市最好吃的「Shake Shack」漢堡來台有譜？最近有網友在Threads上貼出「Shake Shack」在台申請商標案的截圖，讓許多網友興奮敲碗，「我不太愛吃漢堡，但這真的很好吃」、「起司波浪薯條好吃誒」、「支持Shake Shack來台灣」。

根據網友所分享的截圖，上方是「Shake Shack」的LOGO，下方標註是新申請案「SHAKE SHACK & Burger logo(in green)(in center)」，申請日期是今年的3月14日，商品或服務名稱為「餐廳服務」，申請人則是「美商SSE智財有限責任公司」。

目前「Shake Shack」已陸續在日本、韓國、香港、澳門、曼谷…等亞洲城市展店，但台灣卻始終未進入展店名單。但也有網友表示，在台申請商標未必代表有在台灣的展店長期規劃，「但可能可以期待快閃店」，「因為根據商標法第63條第一項第二款的規定，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，但被授權人有使用者，不在此限。」至於「Shake Shack」這次進行商標註冊的目的，究竟是真要來台展店？還是僅是為快閃店熱身？還有待進一步觀察。

「Shake Shack」主打「火烤牛肉漢堡系列」。圖／摘自IG（＠shakeshack）
「Shake Shack」主打「火烤牛肉漢堡系列」。圖／摘自IG（＠shakeshack）
「Shake Shack」漢堡發源自美國紐約市。圖／摘自IG（＠shakeshack）
「Shake Shack」漢堡發源自美國紐約市。圖／摘自IG（＠shakeshack）

Shake Shack 快閃

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