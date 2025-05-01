一轉眼一甲子！OMEGA X NASA合作60周年「超霸」再解密
手表是工業化量產的製品，但因為對於精密、準確度與美感的持續，賦予了收藏的話題。歐米茄（OMEGA）並非唯一登上太空的品牌，卻是唯一為美國國家航空暨太空總署（NASA）認證的手表品牌，並從1965年3月NASA正式宣布OMEGA超霸腕表「通過所有載人太空任務之飛行資格認證」後，於今年邁向別具意義的60周年紀念。
美國曾於1962年宣布發展登月計劃，並在1963年的水星計畫結束後，由太空人向當時NASA提出一只可隨身配戴之機械表的需求。當時共有四個品牌提出其表款供NASA進行測試，最後並由OMEGA的超霸腕表通過了11項以高溫、低溫、真空、濕度、腐蝕、抗衝擊、加速度、低壓、高壓、震動以及噪音的測試。
其中像是「高溫測試」要讓表款於攝氏70°C下環境持續48小時、再於攝氏93°C的部分真空中再歷經30分鐘，「加速度測試」則是以三軸方向分別進行5分鐘至7.25G的加速與30秒16G的高加速，「震動測試」則模擬了太空發射的高震動情境，以進行三軸方向5至2,000Hz間的隨機震動，加速度達8.8G。
通過測試的OMEGA超霸（Speedmaster）ST 105.003腕表在1965年3月於「雙子星3號任務」（Gemini 3 mission）登上太空，並加裝了魔鬼氈表帶，讓表款可為太空人配戴在寬大的太空衣袖口上；1965、1968年的OMEGA超霸腕表也持續登上太空，在1969年7月20日，Apollo 11登陸月球之際，人類完成了月面行走的里程碑，OMEGA也成為史上第一只「登月表」、見證歷史。
從初代的ST 105.003 NASA認證原型表、使用超霸321機芯的311.30.40.30.01.001，以及現代的310.30.42.50.01.001超霸登月表，從面盤、測速計圈、按把、表殼或略有不同，但一脈相承包含了像是Dot Over 90圓點、深黑與白色面的高對比面盤，當然更有精密耐用的性能；今日的310.30.42.50.01.001超霸登月表，更使用經「大師天文台認證」的同軸擒縱機芯，在整體性能上、或較1965年更上一層樓。
根據1965年時太空計畫中負責的工程師James Ragan回憶：「連我都驚訝能有表款通過這些測試，因為那是為太空艙硬體設計的極限環境，非常嚴苛。」同時即便在通過測試後，表款在未告知測試結果前提下，太空人評估時也在全數表款中一致選擇了OMEGA超霸表，理由是「準確、可靠、易讀、好操作」，或解釋表款當時何以脫穎而出，以及歷久彌新60年至今的「長青」秘方。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言