一轉眼一甲子！OMEGA X NASA合作60周年「超霸」再解密

手表是工業化量產的製品，但因為對於精密、準確度與美感的持續，賦予了收藏的話題。歐米茄（OMEGA）並非唯一登上太空的品牌，卻是唯一為美國國家航空暨太空總署（NASA）認證的手表品牌，並從1965年3月NASA正式宣布OMEGA超霸腕表「通過所有載人太空任務之飛行資格認證」後，於今年邁向別具意義的60周年紀念。

美國曾於1962年宣布發展登月計劃，並在1963年的水星計畫結束後，由太空人向當時NASA提出一只可隨身配戴之機械表的需求。當時共有四個品牌提出其表款供NASA進行測試，最後並由OMEGA的超霸腕表通過了11項以高溫、低溫、真空、濕度、腐蝕、抗衝擊、加速度、低壓、高壓、震動以及噪音的測試。

其中像是「高溫測試」要讓表款於攝氏70°C下環境持續48小時、再於攝氏93°C的部分真空中再歷經30分鐘，「加速度測試」則是以三軸方向分別進行5分鐘至7.25G的加速與30秒16G的高加速，「震動測試」則模擬了太空發射的高震動情境，以進行三軸方向5至2,000Hz間的隨機震動，加速度達8.8G。

通過測試的OMEGA超霸（Speedmaster）ST 105.003腕表在1965年3月於「雙子星3號任務」（Gemini 3 mission）登上太空，並加裝了魔鬼氈表帶，讓表款可為太空人配戴在寬大的太空衣袖口上；1965、1968年的OMEGA超霸腕表也持續登上太空，在1969年7月20日，Apollo 11登陸月球之際，人類完成了月面行走的里程碑，OMEGA也成為史上第一只「登月表」、見證歷史。

從初代的ST 105.003 NASA認證原型表、使用超霸321機芯的311.30.40.30.01.001，以及現代的310.30.42.50.01.001超霸登月表，從面盤、測速計圈、按把、表殼或略有不同，但一脈相承包含了像是Dot Over 90圓點、深黑與白色面的高對比面盤，當然更有精密耐用的性能；今日的310.30.42.50.01.001超霸登月表，更使用經「大師天文台認證」的同軸擒縱機芯，在整體性能上、或較1965年更上一層樓。