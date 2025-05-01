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屏東AKAMEＸ台中鳥苑 最潮麵吧Glou Suru台中西區開幕

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Glou Suru」位在氣氛閒適的精誠六街，擁有開闊的前院與明亮的用餐空間。圖／Glou Suru提供
「Glou Suru」位在氣氛閒適的精誠六街，擁有開闊的前院與明亮的用餐空間。圖／Glou Suru提供

南台灣最難訂位餐廳「AKAME」主廚彭天恩（Alex）與台中預約困難燒鳥餐廳「鳥苑Torien Yakitori」主廚湯仲鴻（Tommy），首度跨界攜手，在台中西區精誠六街打造一間不設框架、不談Pairing、一人友善的麵吧（Noodle Bar）「Glou Suru」，並提出「不是直火fine dining，只給你下班吃麵、喝酒的溫暖熱情」的全新主張。

店名中「Glou」指的是喝酒或喝湯時自然發出的咕嚕聲，「Suru」則是日本人吃麵時的吸麵聲，「Glou Suru」就是Tommy與Alex想像客人喝酒吃麵的愉悅狀聲詞。Logo的火紅色除了象徵熱情、奔放，也延續兩人以直火為核心的餐廳DNA；無論是動線、氣氛、每個細節設計，「Glou Suru」都傳遞著「Less Formal、More Thoughtful、人來就好」精神。

兩位人氣主廚認為，放眼世界，無論是亞洲的麵食，或是西方的義大利麵，「麵」是讓大家感到療癒的comfort code。Alex說：「在我們的生活中，麵店就是走進去坐下把麵點好、吃盤小菜配啤酒的地方。」Tommy則因為在IG上發現的紐約一家以亞洲麵食為主的餐廳，搭配各式有趣的開胃菜與酒類，激發出他對麵館的全新想像。

他們以「自己喜歡的味道」為出發，創造風格自由的麵食與下酒菜，並邀請南投「千秋陶坊」創辦人林永勝研製專用麵碗，首波與台南「立成拉麵」合作，以嚼感十足、易吸附湯汁的麵體打造「赤味噌鴨白湯拉麵」、「蒜油蝦拌麵」、「山海菜鴨湯辣椒麵」三款麵點。

此外，兩人融入直火、街頭感、歐式冷盤手法，打造出七款前菜與一款限定料理。像是經龍眼木煙燻的「醋漬煙燻銀耳」、走新日式Fusion Style的「炸雞與柚子松露蛋黃醬」、以酸豆、芥末籽、紫蘇葉、乾辣椒等七種新鮮香料調製沾醬的「香料七味雞肉」。

還有佐AKAME招牌樹豆味噌與辣椒醬的炭火直烤「炙烤櫛瓜」，以及以AKAME獨家熟成一年的黑山羊Salami火腿，搭配Lab Man Mano慢慢弄熟成瑞可塔起司的「綜合沙拉 佐山羊Salami」等。限定料理「馬莎拉風味手撕豬」，則是以馬莎拉香料慢燉12小時，擺放於麵包上與番茄莎莎醬一同享用。

在飲品方面，酒單由台中人氣酒吧「好吧 Goût Bar」主理人張佳益（Elvis）操刀設計，簡單命名為「Glou No.1」、「Glou No.2」、「Glou No.3」，象徵喝酒時自然流露的咕嚕聲，不需費心思考哪款酒配哪道料理，只管順著當下的心情與味覺選擇。

其中「Glou No.1」、「Glou No.2」以「Winetail」為概念，結合了葡萄酒（wine）與調酒（cocktail）的特色，擷取白酒與氣泡酒的果香與花香特質，透過調製放大原有風味，帶來輕盈易飲的體驗，同步提供單杯與單瓶服務。「Glou No.3」則將兆兆茶苑招牌的「果木烏龍」調成茶香highball，最適合作為來到餐廳裡的第一杯酒。餐廳另有提供自然酒款。

不喝酒的賓客，也可以享用各式高品質台灣冷泡茶。「Glou Suru」這次邀請廣受米其林餐廳青睞的台中「兆兆茶苑」主理人陳宗均（Scott），為餐點開發3款冷泡茶，分別為具有焦糖、麥香與柑橘果香的「阿薩姆」；選用三款茶葉拼配、帶有高山茶韻的「青珀」；以及選用竹崎龍眼炭、經40小時慢火烘焙適合炭火料理的「果木烏龍」。

呼應「Glou Suru」兩位創辦人想要擺脫框架、解放自己的初衷，餐廳特別保留空間與菜單彈性。Alex表示：「我在這裡的角色，就像一位固定到訪的客座主廚。」未來餐廳將不定期邀請來自各地的餐廳、主廚、酒吧或品牌共演，打造全台灣「最有驚喜」的麵吧舞台。

【Glou Suru】

●地點｜台中市西區精誠六街15號

●營業時間｜週二至週六17:30～22:30

●訂位方式｜inline (https://inline.app/booking/glousuru/glousuru)

●消費方式｜用餐時間為80分鐘 ； 服務費 (10%) 另計；低消每人500元。

●座位數：30席

●IG｜https://www.instagram.com/glousuru/

山海菜鴨湯辣椒麵。圖／Glou Suru提供
山海菜鴨湯辣椒麵。圖／Glou Suru提供
南台灣最難訂位餐廳「AKAME」主廚彭天恩（Alex）（左）與台中預約困難燒鳥餐廳「鳥苑Torien Yakitori」主廚湯仲鴻（Tommy），首度跨界攜手，在台中西區打造最潮麵吧「Glou Suru」。圖／Glou Suru提供
南台灣最難訂位餐廳「AKAME」主廚彭天恩（Alex）（左）與台中預約困難燒鳥餐廳「鳥苑Torien Yakitori」主廚湯仲鴻（Tommy），首度跨界攜手，在台中西區打造最潮麵吧「Glou Suru」。圖／Glou Suru提供
赤味噌鴨白湯拉麵。圖／Glou Suru提供
赤味噌鴨白湯拉麵。圖／Glou Suru提供
馬莎拉風味手撕豬。圖／Glou Suru提供
馬莎拉風味手撕豬。圖／Glou Suru提供
蒜油蝦拌麵。圖／Glou Suru提供
蒜油蝦拌麵。圖／Glou Suru提供
「Glou Suru」共有30席座位，用餐時間為80分鐘，低消每人500元。圖／Glou Suru提供
「Glou Suru」共有30席座位，用餐時間為80分鐘，低消每人500元。圖／Glou Suru提供
炙烤櫛瓜。圖／Glou Suru提供
炙烤櫛瓜。圖／Glou Suru提供
炸雞與柚子松露蛋黃醬。圖／Glou Suru提供
炸雞與柚子松露蛋黃醬。圖／Glou Suru提供
「Glou Suru」提出「不是直火fine dining，只給你下班吃麵、喝酒的溫暖熱情」的全新主張。圖／Glou Suru提供
「Glou Suru」提出「不是直火fine dining，只給你下班吃麵、喝酒的溫暖熱情」的全新主張。圖／Glou Suru提供

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