屏東AKAMEＸ台中鳥苑 最潮麵吧Glou Suru台中西區開幕

南台灣最難訂位餐廳「AKAME」主廚彭天恩（Alex）與台中預約困難燒鳥餐廳「鳥苑Torien Yakitori」主廚湯仲鴻（Tommy），首度跨界攜手，在台中西區精誠六街打造一間不設框架、不談Pairing、一人友善的麵吧（Noodle Bar）「Glou Suru」，並提出「不是直火fine dining，只給你下班吃麵、喝酒的溫暖熱情」的全新主張。

店名中「Glou」指的是喝酒或喝湯時自然發出的咕嚕聲，「Suru」則是日本人吃麵時的吸麵聲，「Glou Suru」就是Tommy與Alex想像客人喝酒吃麵的愉悅狀聲詞。Logo的火紅色除了象徵熱情、奔放，也延續兩人以直火為核心的餐廳DNA；無論是動線、氣氛、每個細節設計，「Glou Suru」都傳遞著「Less Formal、More Thoughtful、人來就好」精神。

兩位人氣主廚認為，放眼世界，無論是亞洲的麵食，或是西方的義大利麵，「麵」是讓大家感到療癒的comfort code。Alex說：「在我們的生活中，麵店就是走進去坐下把麵點好、吃盤小菜配啤酒的地方。」Tommy則因為在IG上發現的紐約一家以亞洲麵食為主的餐廳，搭配各式有趣的開胃菜與酒類，激發出他對麵館的全新想像。

他們以「自己喜歡的味道」為出發，創造風格自由的麵食與下酒菜，並邀請南投「千秋陶坊」創辦人林永勝研製專用麵碗，首波與台南「立成拉麵」合作，以嚼感十足、易吸附湯汁的麵體打造「赤味噌鴨白湯拉麵」、「蒜油蝦拌麵」、「山海菜鴨湯辣椒麵」三款麵點。

此外，兩人融入直火、街頭感、歐式冷盤手法，打造出七款前菜與一款限定料理。像是經龍眼木煙燻的「醋漬煙燻銀耳」、走新日式Fusion Style的「炸雞與柚子松露蛋黃醬」、以酸豆、芥末籽、紫蘇葉、乾辣椒等七種新鮮香料調製沾醬的「香料七味雞肉」。

還有佐AKAME招牌樹豆味噌與辣椒醬的炭火直烤「炙烤櫛瓜」，以及以AKAME獨家熟成一年的黑山羊Salami火腿，搭配Lab Man Mano慢慢弄熟成瑞可塔起司的「綜合沙拉 佐山羊Salami」等。限定料理「馬莎拉風味手撕豬」，則是以馬莎拉香料慢燉12小時，擺放於麵包上與番茄莎莎醬一同享用。

在飲品方面，酒單由台中人氣酒吧「好吧 Goût Bar」主理人張佳益（Elvis）操刀設計，簡單命名為「Glou No.1」、「Glou No.2」、「Glou No.3」，象徵喝酒時自然流露的咕嚕聲，不需費心思考哪款酒配哪道料理，只管順著當下的心情與味覺選擇。

其中「Glou No.1」、「Glou No.2」以「Winetail」為概念，結合了葡萄酒（wine）與調酒（cocktail）的特色，擷取白酒與氣泡酒的果香與花香特質，透過調製放大原有風味，帶來輕盈易飲的體驗，同步提供單杯與單瓶服務。「Glou No.3」則將兆兆茶苑招牌的「果木烏龍」調成茶香highball，最適合作為來到餐廳裡的第一杯酒。餐廳另有提供自然酒款。

不喝酒的賓客，也可以享用各式高品質台灣冷泡茶。「Glou Suru」這次邀請廣受米其林餐廳青睞的台中「兆兆茶苑」主理人陳宗均（Scott），為餐點開發3款冷泡茶，分別為具有焦糖、麥香與柑橘果香的「阿薩姆」；選用三款茶葉拼配、帶有高山茶韻的「青珀」；以及選用竹崎龍眼炭、經40小時慢火烘焙適合炭火料理的「果木烏龍」。

呼應「Glou Suru」兩位創辦人想要擺脫框架、解放自己的初衷，餐廳特別保留空間與菜單彈性。Alex表示：「我在這裡的角色，就像一位固定到訪的客座主廚。」未來餐廳將不定期邀請來自各地的餐廳、主廚、酒吧或品牌共演，打造全台灣「最有驚喜」的麵吧舞台。

【Glou Suru】

●地點｜台中市西區精誠六街15號

●營業時間｜週二至週六17:30～22:30

●訂位方式｜inline (https://inline.app/booking/glousuru/glousuru)

●消費方式｜用餐時間為80分鐘 ； 服務費 (10%) 另計；低消每人500元。

●座位數：30席