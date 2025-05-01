張鈞甯、小松菜奈相逢義大利仙境賞香奈兒度假系列大秀

1920年嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）首次踏足義大利；百餘年後的今日，香奈兒（CHANEL）選址義大利著名度假勝地科莫湖畔（Lake Como）的傳奇飯店埃斯特別墅（Villa d'Este），舉辦2025/26 Cruise度假系列大秀，續寫品牌的義大利情緣、也透過這個眾多電影明星流連忘返的小島度假秘境，再添一樁電影與時尚交織的動人故事。

科莫湖被稱為義北倫巴底（Lombardy）湖群中最浪漫的一顆明珠，埃斯特別墅則是湖畔上最富傳奇的夢幻仙境。這棟文藝復興宮殿建築，最初是在1568年由建築師Pellegrino Tibaldi為樞機主教Tolomeo Gallio設計，周圍環繞池塘與義式花園，種植著棕櫚樹、檸檬樹、山茶花與茉莉花，還有被列為義大利文化遺產的寧芙神廟，景致仿若仙境。在1873年轉型為飯店後，散發神秘吸引力的飯店在1925年被好萊塢名導希區考克（Alfred Hitchcock）相中作為電影拍攝背景，自此之後，從伊麗莎白泰勒到喬治克隆尼、法蘭克辛納屈到女神卡卡Lady Gaga，此世外桃源成為好萊塢名流最鍾愛的度假勝地。

自從嘉柏麗香奈兒邂逅了義大利之後，薈萃東西藝術與拜占庭文化的威尼斯啟發了她無數經典的創作，她更在1933年途經米蘭之際結識了義大利新浪潮名導維斯康堤（Luchino Visconti），也在30年代開始為許多電影明星創作戲服。在電影文化與品牌故事的各種牽引之下，如今滿活力又富有沉靜氣息的香奈兒2025/26 Cruise度假系列重返這座美麗小島上的華麗飯店。悠然而華美的奇幻氛圍與愜意生活時光，化作一系列映照著湖泊景致的蜜桃粉、粉紅與藍色粉彩荷葉邊塔夫綢短版禮服，以及呼應別墅外觀的紅、金黃、暖橙色斜紋軟呢套裝。

便於活動的舞蹈風格啟發了一系列舒適自在的造型。剪裁彷如夜間睡衣的褲裝運用極輕盈的斜紋軟呢布料並綴滿多色亮片，散發輕鬆自在的迪斯可氣息，金色盧勒克斯金屬絲錦緞褲裝與黑色襯衫與黑色喇叭褲套裝，都鑲滿閃閃發光的亮片刺繡。如陽光般明媚魅力四射的低胸露背連身褲則採用香奈兒經典金銀絲線材質打造，交織粉紅與橘色條紋細節，外罩長版披肩。

埃斯特別墅的華麗氣派，同樣體現在其絢麗的花園之中，並啟發了這系列的蕾絲工藝設計：木蘭、紫藤花、山茶花、杜鵑與夾竹桃等盛放於埃斯特別墅周圍的花種，成為精美的花朵圖騰，出現在飾有珠繡辮飾緄邊的裙裝上、也構成了傘擺洋裝上雪紡花卉圖樣的條紋刺繡，而一款由七分褲與 Spencer 外套組成的白色套裝同樣也裝飾著細膩的花卉圖案。直筒白色長褲與海軍雙排釦大衣、藍白條紋平紋針織褲裝、與裝飾針織開襟外套、洋裝與Polo衫的彩色條紋，雋永的香奈兒Cruise度假系列的經典符碼則為這個歡愉舒適的系列奠定基調。

針對度假飯店夏夜生活而打造的服裝，則流露出古典好萊塢明星的華貴氣息：黑色塔夫綢緊身胸衣式短洋裝配襯飄逸輕盈的披肩，象牙色大澎袖襯衫鑲繡圓珠與水鑽的辮飾緄邊配白色塔夫綢晚宴長褲，還有塔夫綢打造的長禮服與象牙色套裝。好萊塢明星款長手套、minaudière迷你晚宴包與大型海灘包款、成串珍珠等，則為這個宮廷飯店歷久不衰的風華注入浪漫愜意的率性。

包括拍攝這次大秀預告影片的香奈兒品牌長期好友蘇菲亞柯波拉 (Sofia Coppola)、去年十月正式成為品牌大使露琵塔尼詠歐 (Lupita Nyong'O)、、綺拉·奈特莉 (Keira Knightley)、張鈞甯、小松菜奈、泰國新秀Ally等眾多品牌大使與好友均出席看秀。

●香奈兒的義大利工藝情緣