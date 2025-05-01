京都近郊能滑雪！1小時滑進絕美雪國 DBC帶你穿梭關西冬景「琵琶湖山谷滑雪場」與古都文化

台灣高端滑雪旅遊品牌 Double Black Crew（DBC），今冬首度開發關西地區的滑雪路線，打造「京都 × 琵琶湖山谷滑雪場」新行程，主打從京都市區出發僅需約1小時，即可抵達藏身於滋賀縣山谷間的滑雪天堂。這條交通便利、一日往返無壓力的滑雪行程，為旅客帶來更輕鬆自在的滑雪體驗，讓人在古都與雪境之間自由切換，享受兩種截然不同的冬日風景。

絕美湖景雪道 × 初學者至高手皆宜的滑雪樂園

琵琶湖山谷滑雪場，擁有高品質粉雪（JAPOW），是關西地區最具規模與風景的雪場，最大亮點是能一覽日本第一大湖泊「琵琶湖」壯麗全景的「蓬萊全景雪道」，宛如在雪地中滑進湖面，視覺震撼感十足。場內設有完善的初、中、高階滑道與兒童滑雪區域，即使是首次滑雪的新手或親子同行，也能盡情玩雪。此外，還能體驗雪橇、雪地健行等非滑雪活動，讓全家大小都能找到屬於自己的雪地樂趣。

1小時返回京都，白天滑雪、夜晚美食血拼不間斷

滑雪行程結束後，隨即能返回京都市區，僅需約1小時車程。褪下一天的疲憊，晚上能漫步至居酒屋、燒烤店、百貨商圈，深入探索京都的城市夜色與在地滋味。旅客不需在交通與行李中奔波，也能兼顧購物、美食與休憩，實現真正「滑雪 × 京都生活」的冬季夢想。

深度探索京都文化與美酒魅力，從歷史建築走到琴酒蒸餾所

此外，想大啖美食的旅人們，也能探索擁有400年歷史、被譽為「京都的廚房」的錦市場，還能一次品嘗日本三大和牛：滋賀的近江牛、三重的松阪牛，與兵庫的神戶牛，而熱愛美酒的旅客，亦可造訪「季之美 KI NO BI」琴酒蒸餾所，了解日本職人精神與季節調和的口感藝術，對於熱愛蒸餾酒的人，在此絕對能享受與京都共醉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康