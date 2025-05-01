星巴克Xmiffy5月2日開搶！10款超萌限量聯名商品曝光

星巴克（STARBUCKS）再度攜手超人氣角色！這次星巴克與「米飛兔（miffy）」攜手，展開全新聯名合作，將於5月2日（五）全台門市同步開賣，共推出10款限量商品，涵蓋馬克杯、不鏽鋼杯、包袋、手機掛繩組、聯名隨行卡與miffy綠圍裙娃娃等，勢必掀起一波搶購熱潮。

為維持現場秩序，星巴克公告，5月2日上市當天，指定miffy聯名商品將採「現場排隊、發號碼牌」方式販售，每人每款限購1個。排隊顧客依序領取號碼牌後，持牌至櫃台結帳，若叫號未到、號碼牌遺失或毀損，將視同放棄購買資格。自5月3日（六）起，購買規範將恢復正常，不再受限於號碼牌制度。

星巴克透露，此次miffy聯名系列精心打造4款杯款、3款包袋，還有手機掛繩與粉絲期待已久的綠圍裙miffy娃娃，滿足從隨身攜帶到收藏擺設的各種需求。不過，提醒粉絲，門市銷售數量依實際庫存為主，建議事先致電門市確認排隊動線及發牌細節；特別是車道型門市，不開放車道排隊購買。

此外，星巴克也提醒，聯名隨行卡卡號為隨機提供，無法挑選，且所有聯名商品售出後僅提供退貨服務，不接受換貨。