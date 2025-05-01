快訊

6隻浪浪結伴同行？攝影機拍到「極罕見瀕危全家福」 身分曝光學者嗨炸

五一勞工大遊行！5千人上街諷民進黨不增國假 勞長撤案才能「在車上」

貴婦奈奈抵達北檢 被控吸金至少1億 下車不動聲色應訊

聽新聞
0:00 / 0:00

星巴克Xmiffy5月2日開搶！10款超萌限量聯名商品曝光

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
星巴克與miffy攜手，共推出10款限量聯名商品。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克與miffy攜手，共推出10款限量聯名商品。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克（STARBUCKS）再度攜手超人氣角色！這次星巴克與「米飛兔（miffy）」攜手，展開全新聯名合作，將於5月2日（五）全台門市同步開賣，共推出10款限量商品，涵蓋馬克杯、不鏽鋼杯、包袋、手機掛繩組、聯名隨行卡與miffy綠圍裙娃娃等，勢必掀起一波搶購熱潮。

為維持現場秩序，星巴克公告，5月2日上市當天，指定miffy聯名商品將採「現場排隊、發號碼牌」方式販售，每人每款限購1個。排隊顧客依序領取號碼牌後，持牌至櫃台結帳，若叫號未到、號碼牌遺失或毀損，將視同放棄購買資格。自5月3日（六）起，購買規範將恢復正常，不再受限於號碼牌制度。

星巴克透露，此次miffy聯名系列精心打造4款杯款、3款包袋，還有手機掛繩與粉絲期待已久的綠圍裙miffy娃娃，滿足從隨身攜帶到收藏擺設的各種需求。不過，提醒粉絲，門市銷售數量依實際庫存為主，建議事先致電門市確認排隊動線及發牌細節；特別是車道型門市，不開放車道排隊購買。

此外，星巴克也提醒，聯名隨行卡卡號為隨機提供，無法挑選，且所有聯名商品售出後僅提供退貨服務，不接受換貨。

這波聯名勢必成為5月初粉絲必搶焦點，星巴克已公告高雄時代門市的排隊地點，是在統一時代百貨高雄店1樓大門口，統一發放號碼牌；全台其他門市也將有專屬排隊路線，粉絲們記得提早卡位。詳細銷售辦法依星巴克網站公告為準。

miffy帆布手提袋，售價750元。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
miffy帆布手提袋，售價750元。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
miffy手機掛繩組，售價650元。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
miffy手機掛繩組，售價650元。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
miffy絎縫隨行杯袋，售價550元。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
miffy絎縫隨行杯袋，售價550元。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
miffy橘蓋不鏽鋼水壺（左起），容量296毫升，售價1180元。miffy綠蓋不鏽鋼杯，容量473毫升，售價1280元。miffy綠把手馬克杯，容量414毫升，售價780元。miffy TOGO冷水杯，容量591毫升，售價850元。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
miffy橘蓋不鏽鋼水壺（左起），容量296毫升，售價1180元。miffy綠蓋不鏽鋼杯，容量473毫升，售價1280元。miffy綠把手馬克杯，容量414毫升，售價780元。miffy TOGO冷水杯，容量591毫升，售價850元。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
穿著星巴克綠圍裙的miffy（右），售價1680元。miffy絎縫托特包（左），售價1200元。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
穿著星巴克綠圍裙的miffy（右），售價1680元。miffy絎縫托特包（左），售價1200元。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
miffy TOGO冷水杯，容量591毫升，售價850元。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
miffy TOGO冷水杯，容量591毫升，售價850元。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克 粉絲 統一時代百貨

延伸閱讀

可愛爆擊！「星巴克X米飛兔miffy」10款聯名週邊搶先看 可愛綠裙娃娃5／2開賣 miffy端午禮盒預購9折再享買1送1

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

星巴克買一送一！ 「世界地球日」超商咖啡、手搖飲美食優惠 一日限定必追

半價喝星巴克！星巴克「大杯買一送一」連續2天 星冰樂系列任你點 特大杯「那堤、美式買1送1」foodpanda幫你送

相關新聞

張鈞甯、小松菜奈相逢義大利仙境賞香奈兒度假系列大秀

1920年嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）首次踏足義大利；百餘年後的今日，香奈兒（CHANEL）選址義大...

京都近郊能滑雪！1小時滑進絕美雪國 DBC帶你穿梭關西冬景「琵琶湖山谷滑雪場」與古都文化

台灣高端滑雪旅遊品牌 Double Black Crew（DBC），今冬首度開發關西地區的滑雪路線，打造「京都 × 琵琶...

星巴克Xmiffy5月2日開搶！10款超萌限量聯名商品曝光

星巴克（STARBUCKS）再度攜手超人氣角色！這次星巴克與「米飛兔（miffy）」攜手，展開全新聯名合作，將於5月2日...

遠雄廣場滿額抽機票拚母親節商機 會員與媽同行送甜點

迎接5月母親節，新北市汐止iFG遠雄廣場規畫一系列活動，並推出超值回饋方案，邀請消費者與家人們一起前來，共享購物與歡樂時...

孫燕姿25周年巡演登台 國泰世華2種卡友可提前2天購票

國泰世華銀行以客戶需求為核心，持續投入藝文領域，提升客戶的全方位體驗。繼贊助多場大型演唱會與音樂祭後，近日再宣布冠名贊助...

Ella成Miu Miu品牌大使單品解構！台灣？應該都買得到

相較於集團Prada品牌代言人的風波不斷，連續數年創造亮眼數字與好口碑的Miu Miu又有新動作，宣布將於韓團K-pop...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。